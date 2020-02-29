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19:11 (мск), источник: Sport24

Троллинг Большунова, аншлаг и много русских. Как проходят лыжи в Финляндии

Репортаж с этапа Кубка мира в Лахти.

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Источник: РИА "Новости"

«Ничего себе, сколько людей выходит в Лахти», — удивлялась проводница поезда Москва-Хельсинки, помогавшая нескольким десяткам человек оперативно выгрузиться из вагона во время двухминутной стоянки.

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Население Лахти — чуть больше ста тысяч человек. Это далеко не самый популярный город Финляндии у туристов. Но только не в эти выходные. Lahti Ski Games — культовое соревнование, которые включает в себя лыжные гонки, прыжки с трамплина и северное двоборье.

Финские Игры проводятся с 1923 года. О том, что финскому турниру почти сто лет, очень сложно забыть. Число 1923 встречается везде — от официального мерча до пароля от вай-фая в пресс-центре.

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На самой арене — аншлаг. Свободных мест не было даже вдоль трассы. Зрителям, которые приходили позже других, приходилось разглядывать спортсменов из-за спин более продуманных фанатов. Увидеть что-то в таких условиях достаточно проблематично.

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Главная любимица фанатов — 29-летняя Криста Пярмякоски. Изображения двукратной вице-чемпионки Олимпиад в Лахти повсюду — на одежде, огромных флагах и грузовиках. Team Parmakovski с большим отрывом получает наш виртуальный приз за самый мощный фан-клуб турнира.

Криста своих болельщиков не подвела и взяла бронзу, уступив только норвежке Терезе Йохауг и шведке Эббе Андерсон. Но куда круче для Финляндии сложилась мужская гонка — Иво Нисканен сделал абсолютно всех.

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На втором месте после по представительству болельщики из России.

«Мы любим Финляндию, здесь спокойно и душевно», — рассказывает Sport24 семейная пара болельщиков, которая приехала из Питера. Вообще, в Лахти чуть ли не 90 процентов россиян приехали из Северной столицы или Ленинградской области. Но были фанаты из Челябинска, Екатеринбурга и даже Новосибирска.

После гонок российские болельщиков спускались поближе к трассе и приветствовали наших лидеров — Наталью Непряеву, Александра Большунова и их тренера Юрия Бородавко.

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Сан Саныч — лидер сборной России не только на трассе, но и вне ее. Для неподготовленных журналистов интервью с ним — настоящее испытание. Спортсмен с улыбкой отвечает на вопрос одним-двумя словами. Не успел зацепиться за мысль — проиграл. Больше пяти минут могут продержаться только самые опытные и сообразительные корреспонденты.

Такое поведение понять легко — какой смысл много говорить, когда главная цель сезона еще не достигнута? Сейчас у Большунова 465 очков отрыва от Йоханнеса Клэбо и семь личных гонок впереди. Преимущество огромно, но до тех пор, пока норвежский вундеркинд не лишился даже математических шансов догнать Александра, лучше помолчать.

Константин Лесик

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Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
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