23 года назад Вяльбе установила уникальное достижение на чемпионате мира в Тронхейме
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе 23 года назад установила уникальное достижение на чемпионате мира.
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе 23 года назад установила уникальное достижение на чемпионате мира.
В 1997 году она стала абсолютной чемпионкой на ЧМ в норвежском Тронхейме. Вяльбе выиграла пять золотых медалей из пяти разыгранных.
В спринтерской классической гонке на 5 км Вяльбе показала второй результат, а первенствовала Любовь Егорова. Через три дня Егорова была уличена в применении допинга и дисквалифицирована и золотая медаль перешла к Вяльбе.
Особенно острой по накалу борьбы на этом чемпионате стала гонка преследования на 10 км свободным стилем, где только фотофиниш определил победу Вяльбе в борьбе с итальянкой Стефанией Бельмондо. Также Вяльбе в пятый раз на международных соревнованиях сумела выиграть самую трудную гонку в женских лыжах — марафон 30 км (в Тронхейме он проводился классическим стилем).