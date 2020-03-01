23 года назад Вяльбе установила уникальное достижение на чемпионате мира в Тронхейме

Источник: Спорт-Экспресс

В 1997 году она стала абсолютной чемпионкой на ЧМ в норвежском Тронхейме. Вяльбе выиграла пять золотых медалей из пяти разыгранных.

В спринтерской классической гонке на 5 км Вяльбе показала второй результат, а первенствовала Любовь Егорова. Через три дня Егорова была уличена в применении допинга и дисквалифицирована и золотая медаль перешла к Вяльбе.