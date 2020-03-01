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13:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские лыжницы остались без медалей в эстафете на этапе КМ в Лахти

На 11-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти, Финляндия, завершилась эстафетная гонка у женщин.

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Источник: РИА "Новости"

Победу одержали представительницы команды Норвегии — Тириль Уднес Венг, Ингвильд Флугстад Эстберг, Терезе Йохауг, Хейди Венг.

Серебряные награды завоевала команда Финляндии. Третьими стали представительницы Швеции. Российская первая команда заняла четвёртое место, уступив шведкам на финише.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия
11-й этап. Женщины. Эстафета

1. Норвегия (Тириль Уднес Венг, Ингвильд Флугстад Эстберг, Терезе Йохауг, Хейди Венг)
2. Финляндия (Юханна Матинтало, Кертту Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пярмякоски)
3. Швеция (Шарлотт Калла, Фрида Карлссон, Ребекка Эрн, Мая Дальквист)
4. Россия 1 (Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко).

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