Российские лыжники стали третьими в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти

Победу одержала норвежская сборная, показавшая результат 1 час 9 минут 53 секунды, вторыми стали швейцарские лыжники (отставание — 1,2 секунды). Россияне уступили победителям 1,7 секунды.
Вторая российская команда в составе Андрея Собакарева, Алексея Червоткина, Ивана Якимушкина и Артема Мальцева заняла пятое место (+15,2). Лидер общего зачета Кубка мира россиянин Александр Большунов пропустил эстафету, чтобы лучше подготовиться к следующим гонкам.
Мужская эстафетная гонка завершила соревновательную программу этапа Кубка мира в Лахти. Следующий этап Кубка мира пройдет 4 марта в норвежском Драммене, состоятся женская и мужская спринтерские гонки свободным стилем.