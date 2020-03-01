Российские лыжники стали третьими в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти

Российские лыжники стали третьими в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти

ТАСС, 1 марта. Мужская сборная России по лыжным гонкам в составе Ильи Семикова, Александра Бессмертных, Дениса Спицова и Андрея Мельниченко заняла третье место в эстафете 4×7,5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти.