Этап Кубка мира в Норвегии пройдет без зрителей из-за коронавируса

Как отмечается в сообщении, власти Осло приняли решение запретить доступ зрителей на лыжный фестиваль в Холменколлене ( 6—8 марта ), в рамках которого состоится этап Кубка мира. Как отмечает vg.no, на фестиваль продано 18−19 тысяч билетов.

На этапе Кубка мира пройдут женская (7 марта) и мужская (8 марта) гонки с общего старта на 30 и 50 км соответственно.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.