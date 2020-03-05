Этап Кубка мира в Норвегии пройдет без зрителей из-за коронавируса
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Холменколлене пройдет при пустых трибунах
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Холменколлене пройдет при пустых трибунах
Как отмечается в сообщении, власти Осло приняли решение запретить доступ зрителей на лыжный фестиваль в Холменколлене (
На этапе Кубка мира пройдут женская (7 марта) и мужская (8 марта) гонки с общего старта на 30 и 50 км соответственно.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.