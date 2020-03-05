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5 марта, источник: Спорт РИА Новости

Этап Кубка мира в Норвегии пройдет без зрителей из-за коронавируса

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Холменколлене пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса, сообщается на странице Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Twitter.

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Как отмечается в сообщении, власти Осло приняли решение запретить доступ зрителей на лыжный фестиваль в Холменколлене (6—8 марта), в рамках которого состоится этап Кубка мира. Как отмечает vg.no, на фестиваль продано 18−19 тысяч билетов.

На этапе Кубка мира пройдут женская (7 марта) и мужская (8 марта) гонки с общего старта на 30 и 50 км соответственно.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.

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