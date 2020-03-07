20-летняя шведка, проболевшая полсезона, уделала Йохауг в марафоне. Это суперсенсация

Источник: Спорт-Экспресс

Холменколлен (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

31 км (КК)

1. Карлссон (Швеция) — 1:22.19,1

2. Йохауг (Норвегия) — отставание 1,2

3. Андерссон (Швеция) — 20,9

4. Калла (Швеция) — 40,5

5. Непряева (Россия) — 43,1

…23. Жамбалова (Россия) — 3.25,1

…31. Кирпиченко (Россия) — 4.42,5???

32. Смирнова (Россия) — 4.49,1

…34. Васильева (Россия) — 5.19,8

35. Иксанова (Россия) — 5.20,3.

Если в завтрашнем мужском «Холменнколленском марафоне» норвежцы просто среди претендентов на высокие места, то вот женский представлялся абсолютной собственностью Терезы Йохауг. Она выигрывала здесь четырежды. Впервые — еще в 2011-м. В прошлом году норвежка привезла занявшей второе место Наталье Непряевой почти две минуты. Никто не удивился.

Полностью доминирует Йохауг в дистанционных гонках и в этом сезоне. Малый хрустальный глобус у нее уже в кармане. А победа на родном стадионе в самом престижном в сезоне марафоне гарантировала ей общий зачет. И никто не сомневался, что Тереза оформит все так же филигранно и красиво, как лучшие флористы — букеты к 8 марта.

Уже после первой бонусной отсечки (на 3,7 км) она стала отрываться. На 10 км ее от основной группы отделяли более полуминуты. 20,1 км — 53,2 от второго места. Бывало и больше, конечно, но в целом — все понятно.

Незадолго до этого произошел момент, на который сразу внимания никто не обратил. На пункте, где можно было поменять лыжи, шведки всей командой побежали переобуваться. Йохауг заморачиваться не стала. Поскорее хотела закончить свое победное дело.

Локальными разборками казался и побег из группы в 20 человек двух шведок — 20-летней Фриды Карлссон и 22-летней Эббы Андерссон, которая еще пару дней назад феерила на молодежном чемпионате мира. Девчонки в отличной форме, хотят зарубиться за второе место — почему нет?

За 3,7 км они отыграли у Йохауг 15 сек, но это казалось ерундой. А вот когда за следующие 2,5 км еще 15 — стало интересно. Норвежка, которую на длинных дистанциях опасаются даже мужики, почувствовала, что ее догоняют и даже не стала поднимать голову, когда ей предлагали энергетики на последнем пункте питания. Понимала, что силы на исходе и каждая секунда в цене. А шведки притормозили, попили. И снова пустились в погоню.

Особенно преуспела Фрида — главное открытие прошлого сезона в лыжах. Она убежала от подруги по сборной и на 28,5 км была менее, чем в 10 сек от Йохауг. Карлссон чувствовала близость и страх Терезы. У норвежки стала хромать техника. Куда-то делась частота движений, которой недавно восхищался сам Сергей Устюгов.

Будь дистанция — 30 км, Йохауг, наверное, даже так победила бы. Но на этот раз трасса в Холменколлене была не за нее. Круг на главном лыжном стадионе Норвегии — 6,2 км. Бежали девушки их пять. Вроде мелочь, но получилась не «тридцатка», а 31 км. И на последнем участке развернулась настоящая драма. Йохауг пропустила Карлссон, сделав вид, что окончательно развалилась, а метров за 500 снова ожила, вышла вперед и начала молотить по полной. Не знаю, ждала ли шведка такой хитрости, но ей пришлось крепко потерпеть, чтобы не поймать просвет. И лишь на финишной прямой она вернула себе лидерство. Благо, спринт у Фриды сильнее.

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Вот такая вот сумасшедшая и сенсационная развязка. И тем она веселее, что Карлссон пропустила больше половины сезона. Показавшись в конце ноября на первом этапе в Руке (где заняла восьмое место в мини-туре), юниорка получила от врачей запрет на выступление. Официальная версия: из-за расстройства питания. Вернули Фриду только в феврале — на домашние этапы. Потом были четвертое место в разделке в Лахти, крепкий этап в эстафете — и теперь вот такое. Еще раз вдумайтесь: 20-летняя шведка, проболевшая несколько месяцев, положила на лопатки Йохауг на марафоне в Норвегии. Это не просто шок. До сих пор, даже после награждения, поверить в такое сложно.