Большунов выиграл зачет Кубка мира в дистанционных гонках
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российский лыжник Александр Большунов выиграл малый Хрустальный глобус в дистанционных гонках в Кубке мира-2019/20.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российский лыжник Александр Большунов выиграл малый Хрустальный глобус в дистанционных гонках в Кубке мира-2019/20.
Большунов в воскресенье победил в гонке с общего старта на 50 км на этапе Кубка мира в Осло и стал недосягаемым для соперников в зачете дистанционных гонок.