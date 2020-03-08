Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бавария
Аугсбург
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси
Эвертон
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сент-Этьен
Бордо
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан
Дженоа
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сампдория
Верона
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
Ак Барс
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
ЦСКА
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
ХК Динамо
20
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Урал
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вальядолид
Атлетик
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Леванте
Гранада
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Монпелье
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:00
Майнц
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Леганес
Хоккей. НХЛ
20:30
Питтсбург Пингвинз
Каролина Харрикейнз
Футбол. Зарубежный
14:30
Парма
СПАЛ
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Крылья Советов
01
Футбол. Зарубежный
14:00
Осасуна
Эспаньол
10
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Автомобилист
15
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Реал
Хоккей. НХЛ
23:59
Детройт Ред Уингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
9.03
Калгари Флэймз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
9.03
Чикаго Блэкхокс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
9.03
Анахайм Дакс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
9.03
Ванкувер Кэнакс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
9.03
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Коламбус Блю Джэкетс
41
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
16:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава ФЛГР: Большунов сегодня спас российский лыжный спорт

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Россиянин Александр Большунов, завоевавший золото в гонке с общего старта на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло, спас российский лыжный спорт, пошутила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Большунов показал время 2 часа 8 минут 5,3 секунды, вторым финишировал норвежец Симен Хегстад Крюгер (отставание — 0,9 секунды), замкнул тройку лучших его соотечественник Эмиль Иверсен (+19,5 секунды). Эта победа позволила Большунову выиграть малый Хрустальный глобус в дистанционных гонках в Кубке мира-2019/20.

«Я уже пишу своей команде, что Саня сегодня спас российский лыжный спорт», — смеясь, сказала Вяльбе РИА Новости по телефону.

«Саня молодец, не то слово. Видно было, что гонка тяжелая, но он проявил все свои бойцовские качества, просто молодец! Он почувствовал вкус побед, это подзадоривает его. Человек настолько целеустремлён, ответственно относится к спорту, поэтому заслуживает эти победы. Он уже вырос как спортсмен, не совершает тех ошибок, что были в прошлом году. Тактически он тоже стал лучше, уже не мальчик», — добавила она.

 Звезда 'Дома-2' тайно вышла замуж за автогонщика
Шокирующая победа и средний палец зрителям: как россиянин зажег в UFC
Большунов победил в марафоне на этапе Кубка мира в Норвегии
Йоханнес Бё стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира
Игра без мяча. Чем запомнился Смолов в матче с «Хетафе»
Министр спорта Италии призвал приостановить футбольный чемпионат
Ужас Слуцкого в «Рубине» продолжается (видео)
Экхофф выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место
Кокорин против «Урала» (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь