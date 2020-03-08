Глава ФЛГР: Большунов сегодня спас российский лыжный спорт

Большунов показал время 2 часа 8 минут 5,3 секунды, вторым финишировал норвежец Симен Хегстад Крюгер (отставание — 0,9 секунды), замкнул тройку лучших его соотечественник Эмиль Иверсен (+19,5 секунды). Эта победа позволила Большунову выиграть малый Хрустальный глобус в дистанционных гонках в Кубке мира-2019/20.
«Я уже пишу своей команде, что Саня сегодня спас российский лыжный спорт», — смеясь, сказала Вяльбе РИА Новости по телефону.
«Саня молодец, не то слово. Видно было, что гонка тяжелая, но он проявил все свои бойцовские качества, просто молодец! Он почувствовал вкус побед, это подзадоривает его. Человек настолько целеустремлён, ответственно относится к спорту, поэтому заслуживает эти победы. Он уже вырос как спортсмен, не совершает тех ошибок, что были в прошлом году. Тактически он тоже стал лучше, уже не мальчик», — добавила она.