Глава ФЛГР: Большунов сегодня спас российский лыжный спорт

«Саня молодец, не то слово. Видно было, что гонка тяжелая, но он проявил все свои бойцовские качества, просто молодец! Он почувствовал вкус побед, это подзадоривает его. Человек настолько целеустремлён, ответственно относится к спорту, поэтому заслуживает эти победы. Он уже вырос как спортсмен, не совершает тех ошибок, что были в прошлом году. Тактически он тоже стал лучше, уже не мальчик», — добавила она.