Белорусская фристайлистка Снежана Дребенкова заняла 6-е место на этапе КМ в Красноярске

Белорусская фристайлистка Снежана Дребенкова заняла 6-е место на этапе КМ в Красноярске

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Снежана Дребенкова заняла 6-е место на этапе Кубка мира по фристайлу, который завершился в Красноярске, сообщает корреспондент БЕЛТА.