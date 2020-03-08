Белорусская фристайлистка Снежана Дребенкова заняла 6-е место на этапе КМ в Красноярске

Итоговая оценка белоруски 68,44 балла. Победу праздновала австралийка Лаура Пилл (96,99). Серебряная награда осталась за китаянкой Ксю Сикун (95,86). Замкнула тройку сильнейших американка Эшли Колдуэлл (88,82).
В мужских соревнованиях лучший из белорусов Игорь Дребенков занял 16-е место, Макар Митрофанов — 18-е, Максим Густик — 21-е, Дмитрий Мазуркевич -26-е в итоговом протоколе. Павел Дик не стартовал.
Первое место занял швейцарец Ное Рот (127,40). Вторая позиция у россиянина Павла Кротова (124,43). Третье место оставил за собой канадец Льюис Ирвин (116,29).