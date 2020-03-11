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00:56 (мск), источник: ТАСС

Александр Большунов стал первым российским лыжником, выигравшим общий зачет Кубка мира

ТАСС, 11 марта. Российский лыжник Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам. Это стало известно после того, как сборная Норвегии в полном составе отказалась от участия в заключительных этапах Кубка мира, которые пройдут в Канаде и США. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

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Источник: ИТАР-ТАСС

За пять гонок до конца сезона Большунов набрал 2221 очко. У его ближайшего преследователя норвежца Йоханнеса Клебо в активе 1726 очков. Следующие три строчки в общем зачете также занимают норвежцы: Пол Голберг (1311), Симен Крюгер (1260), Шур Рёте (1257).

«В данной ситуации, думая о риске распространения коронавируса и заражения, на нас лежит ответственность за то, чтобы отдать приоритет здоровью, а не достижениям», — сказал глава комитета по лыжным гонкам в Норвежской федерации лыжного спорта Турбьорн Скугстад.

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Большунову 23 года, он стал первым россиянином, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира. Ранее лишь двум отечественным спортсменам удавалось выиграть общий зачет — Александр Завьялов дважды становился обладателем Кубка мира (сезоны-1980/81, 1982/83), а в сезоне 1990/91 году общий зачет выиграл Владимир Смирнов, который впоследствии принял решение выступать за Казахстан, в сезоне-1993/94 он выиграл еще один Большой хрустальный глобус. Лучшим результатом россиян до этого момента были вторые места, в разное время подобного достижения добивались Большунов (сезон-2018/19), Сергей Устюгов (2016/17), а также Александр Легков (сезоны-2012/13 и 2013/14).

Этап Кубка мира в Квебеке пройдет с 14 по 15 марта, дальше состоится гонка в американском Миннеаполисе — 17 марта, завершится Кубок мира в канадском Кэнморе (20—22 марта).

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