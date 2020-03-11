Клебо прокомментировал решение, позволившее Большунову выиграть КМ

По мнению лидера норвежской сборной, сегодня есть более важные вещи, чем победа на соревнованиях.
«Я на сто процентов поддерживают решение федерации. Мы должны внести общий вклад в ограничение распространения коронавируса. Обидно, что пропущу этапы, я хотел выиграть спринт, но есть вещи важнее», — приводит NRK слова лыжника.
Норвежцы решили сняться с этапов из-за угрозы коронавируса. В составе норвежской команды выступает ближайший конкурент Большунова в общем зачете Кубка мира Йоханнес Клебо, а также идущие следом Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Шур Рете.
Таким образом, преследователи не смогут догнать россиянина Александра Большунова в борьбе за Большой Хрустальный глобус.