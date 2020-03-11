Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Кельн
20
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
Оренбург
51
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Йокерит
15
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
41
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
Все события
Фоторепортажи
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
17Лидер начал с нулей
12:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клебо прокомментировал решение, позволившее Большунову выиграть КМ

МОСКВА, 11 мар —РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал решение федерации лыжных видов спорта отказаться от участия в этапах Кубка мира, которые должны пройти в Северной Америке.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По мнению лидера норвежской сборной, сегодня есть более важные вещи, чем победа на соревнованиях.

«Я на сто процентов поддерживают решение федерации. Мы должны внести общий вклад в ограничение распространения коронавируса. Обидно, что пропущу этапы, я хотел выиграть спринт, но есть вещи важнее», — приводит NRK слова лыжника.

Во время загрузки произошла ошибка.

Норвежцы решили сняться с этапов из-за угрозы коронавируса. В составе норвежской команды выступает ближайший конкурент Большунова в общем зачете Кубка мира Йоханнес Клебо, а также идущие следом Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Шур Рете.

Таким образом, преследователи не смогут догнать россиянина Александра Большунова в борьбе за Большой Хрустальный глобус.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий
Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
Читайте также
 Врач рассказала, кому стоит отказаться от кофе
Шокирующая победа и средний палец зрителям: как россиянин зажег в UFC
Дубль Кокорина помог «Сочи» разгромить «Оренбург» в матче ЧР
«Салават» выбил финалиста Кубка Гагарина «Авангард» из плей-офф
РПЛ опубликовала расписание матчей чемпионата до конца сезона
На матч сборной России по футболу не пустят болельщиков
Определился соперник СКА во втором раунде плей-офф КХЛ
Хабиб Нурмагомедов назвал шесть величайших бойцов в истории ММА
Финал Кубка Федерации с участием сборной России отменен
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь