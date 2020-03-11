Клебо прокомментировал решение, позволившее Большунову выиграть КМ

Источник: РИА "Новости"

По мнению лидера норвежской сборной, сегодня есть более важные вещи, чем победа на соревнованиях.

«Я на сто процентов поддерживают решение федерации. Мы должны внести общий вклад в ограничение распространения коронавируса. Обидно, что пропущу этапы, я хотел выиграть спринт, но есть вещи важнее», — приводит NRK слова лыжника.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2a43e2b7116113de48ae" data-vnd="2a43e2b7116113de48ae" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2a43e2b7116113de48ae" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Норвежцы решили сняться с этапов из-за угрозы коронавируса. В составе норвежской команды выступает ближайший конкурент Большунова в общем зачете Кубка мира Йоханнес Клебо, а также идущие следом Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Шур Рете.

Таким образом, преследователи не смогут догнать россиянина Александра Большунова в борьбе за Большой Хрустальный глобус.