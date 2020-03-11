«Плевать на всех, у нас богатырь»: Большунов победил в общем зачете КМ

Источник: РИА "Новости"

Большунов станет обладателем большого Хрустального глобуса, так как ближайшие преследователи россиянина в общем зачете, лыжники сборной Норвегии не поедут на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США. Россиянин смог обойти норвежца Йоханнеса Клебо, которому проиграл в борьбе за первое место по итогам прошлого сезона.

Норвежцы решили сняться с этапов в Квебеке, Миннеаполисе и в Кэнморе из-за угрозы коронавируса. В составе норвежской команды выступает ближайший конкурент Большунова (2221 очко в общем зачете Кубка мира) Клебо (1726), а также идущие следом Пол Голберг (1311), Симен Хегстад Крюгер (1260) и Шур Рёте (1257).

Также в марте Большунов выиграл малый Хрустальный глобус в дистанционных гонках.

«Посмеялись над снятием норвежцев»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поздравила Большунова, назвав результат россиянина историческим успехом. «Наша сборная уже там и будет принимать участие в североамериканских этапах. Поздравляю Сан Саныча с большим Хрустальным глобусом, я просто счастлива, слов нет, это исторический успех. Настоящий чемпион!» — сказала Вяльбе.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9k_7zJpUy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Александр Большунов | ? (@bolshunov.skigonki)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-11T03:22:37+00:00">10 Мар 2020 в 8:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Олимпийский чемпион 2010 года Никита Крюков сказал: «Немного посмеялись с таким уклоном, что норвежцы приняли командую тактику не поехать в Канаду. Неожиданно было, но не обидно, что Александр победил вот так. Думаю, что он и так бы всем доказал, тем более, что отрыв был довольно солидным. У норвежцев были минимальные шансы. Заслуженная победа Александра, только гордость за это берет. Считаю, что все было закономерно в этом сезоне. Саша был достоин, чтобы взять глобус, все так и получилось», — сказал Крюков.

«Тяжело говорить пока о дальнейших планах Александра в свете Игр 2022 года. Сейчас нужно идти от этапа к этапу, еще две зимы до Олимпиады», — добавил эксперт.

Олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков отметил, что причина снятия норвежской команды «в протоколе не пишется». «Надо радоваться досрочному глобусу, а об остальном, что происходит, думать не надо. Мнение такое же, как и у всех, — счастье», — сказал он.

Также Легков отметил, что Большунову по силам оставаться в лидерах лыжной элиты до Олимпиады в Пекине 2022 года: «Александру нужно продолжать тренироваться и полностью отдаваться делу, как он делает это сейчас. Он может оставаться на вершине, потому что у него прекрасный возраст».

«Клебо все равно бы не догнал Большунова»

Ближайший преследователь Большунова в общем зачете Йоханнес Клебо прокомментировал решение своей федерации. «Я на сто процентов поддерживаю. Мы должны внести общий вклад в ограничение распространения коронавируса. Обидно, что пропущу этапы, я хотел выиграть спринт, но есть вещи важнее», — приводит NRK слова лыжника.

Некоторые СМИ начали писать о том, что у них присутствуют смазанные ощущения от такой победы Большунова. «Мне вообще плевать на их эмоции, — сказала Вяльбе. — Я счастливый человек, потому что живу в это прекрасное время, у нас есть спортсмен, богатырь. Даже без этого было понятно, что Клебо его бы уже все равно не догнал. Пусть научатся проигрывать, а не искать причины».

Также глава ФЛГР пошутила, что за такое достижение, к сожалению, званий не дают, однако ранее Александр уже становился мастером спорта. «От федерации нет никаких поощрений. У нас есть своя награда за заслуги перед лыжным спортом в России, но обычно ее даем ветеранам, а то соберется на пенсию, и нечем будет награждать», — сказала она.

Этап в Квебеке (Канада) пройдет 14—15 марта , в Миннеаполисе (США) — 17 марта, в Кэнморе (Канада) — 20—22 марта .

«У нас трое ребят простыли, мы их домой отправили вместо полета. Это (Денис) Спицов, (Андрей) Ларьков. Еще (Артем) Мальцев, правда, он и не планировался, но в последний день раньше времени отправили домой. У нас там Большунов, (Сергей) Устюгов, (Глеб) Ретивых, (Андрей) Мельниченко и (Наталья) Непряева», — добавила Вяльбе.