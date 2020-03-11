«Плевать на всех, у нас богатырь»: Большунов победил в общем зачете КМ

Большунов станет обладателем большого Хрустального глобуса, так как ближайшие преследователи россиянина в общем зачете, лыжники сборной Норвегии не поедут на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США. Россиянин смог обойти норвежца Йоханнеса Клебо, которому проиграл в борьбе за первое место по итогам прошлого сезона.
Норвежцы решили сняться с этапов в Квебеке, Миннеаполисе и в Кэнморе из-за угрозы коронавируса. В составе норвежской команды выступает ближайший конкурент Большунова (2221 очко в общем зачете Кубка мира) Клебо (1726), а также идущие следом Пол Голберг (1311), Симен Хегстад Крюгер (1260) и Шур Рёте (1257).
Также в марте Большунов выиграл малый Хрустальный глобус в дистанционных гонках.
«Посмеялись над снятием норвежцев»
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поздравила Большунова, назвав результат россиянина историческим успехом. «Наша сборная уже там и будет принимать участие в североамериканских этапах. Поздравляю Сан Саныча с большим Хрустальным глобусом, я просто счастлива, слов нет, это исторический успех. Настоящий чемпион!» — сказала Вяльбе.
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Олимпийский чемпион 2010 года Никита Крюков сказал: «Немного посмеялись с таким уклоном, что норвежцы приняли командую тактику не поехать в Канаду. Неожиданно было, но не обидно, что Александр победил вот так. Думаю, что он и так бы всем доказал, тем более, что отрыв был довольно солидным. У норвежцев были минимальные шансы. Заслуженная победа Александра, только гордость за это берет. Считаю, что все было закономерно в этом сезоне. Саша был достоин, чтобы взять глобус, все так и получилось», — сказал Крюков.
«Тяжело говорить пока о дальнейших планах Александра в свете Игр 2022 года. Сейчас нужно идти от этапа к этапу, еще две зимы до Олимпиады», — добавил эксперт.
Олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков отметил, что причина снятия норвежской команды «в протоколе не пишется». «Надо радоваться досрочному глобусу, а об остальном, что происходит, думать не надо. Мнение такое же, как и у всех, — счастье», — сказал он.
Также Легков отметил, что Большунову по силам оставаться в лидерах лыжной элиты до Олимпиады в Пекине 2022 года: «Александру нужно продолжать тренироваться и полностью отдаваться делу, как он делает это сейчас. Он может оставаться на вершине, потому что у него прекрасный возраст».
«Клебо все равно бы не догнал Большунова»
Ближайший преследователь Большунова в общем зачете Йоханнес Клебо прокомментировал решение своей федерации. «Я на сто процентов поддерживаю. Мы должны внести общий вклад в ограничение распространения коронавируса. Обидно, что пропущу этапы, я хотел выиграть спринт, но есть вещи важнее», — приводит NRK слова лыжника.
Некоторые СМИ начали писать о том, что у них присутствуют смазанные ощущения от такой победы Большунова. «Мне вообще плевать на их эмоции, — сказала Вяльбе. — Я счастливый человек, потому что живу в это прекрасное время, у нас есть спортсмен, богатырь. Даже без этого было понятно, что Клебо его бы уже все равно не догнал. Пусть научатся проигрывать, а не искать причины».
Также глава ФЛГР пошутила, что за такое достижение, к сожалению, званий не дают, однако ранее Александр уже становился мастером спорта. «От федерации нет никаких поощрений. У нас есть своя награда за заслуги перед лыжным спортом в России, но обычно ее даем ветеранам, а то соберется на пенсию, и нечем будет награждать», — сказала она.
Этап в Квебеке (Канада) пройдет 14—15 марта, в Миннеаполисе (США) — 17 марта, в Кэнморе (Канада) — 20—22 марта.
«У нас трое ребят простыли, мы их домой отправили вместо полета. Это (Денис) Спицов, (Андрей) Ларьков. Еще (Артем) Мальцев, правда, он и не планировался, но в последний день раньше времени отправили домой. У нас там Большунов, (Сергей) Устюгов, (Глеб) Ретивых, (Андрей) Мельниченко и (Наталья) Непряева», — добавила Вяльбе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 118 тысяч человек в 114 странах, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели.