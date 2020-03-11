Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Йокерит
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
Оренбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Кельн
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Атлетико
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Нью-Йорк Айлендерс
Б
54
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Оттава Сенаторз
52
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Нью-Йорк Рейнджерс
24
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
25
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
14:52 (мск), источник: Sport24

Александр Большунов — обладатель Кубка мира. Норвежцы сдались, испугавшись коронавируса в Северной Америке

Это первый Большой хрустальный глобус в истории России в мужских лыжах.

Наверх

Не верится, но это случилось — Александр Большунов обладатель Кубка мира. Ждали целых 30 лет, а узнали в ночь со вторника на среду. Сан Саныч стал третьим в истории наших лыж победителем общего зачета после Александра Завьялова и Владимира Смирнова. Оба выигрывали по 2 раза. Завьялов в сезонах 1980/81 (тогда еще был неофициальный Кубок мира) и 1982/83. Смирнов в 1990/91 и 1993/94 (второй БХГ Владимир взял, выступая за Казахстан).

Подобного успеха ждали уже давно, но ни Александр Легков, ни Сергей Устюгов добраться до Кубка мира так и не смогли. А у Большунова получилось. За два этапа до окончания лыжного сезона Йоханнес Клэбо имел математические шансы лишить россиянина победы, но вмешался коронавирус. Хотя в здравом уме никто не верил, что норвежец сможет отыграть 495 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Норвегии приняла решение не ехать в Северную Америку. Они так надеялись, что Международная федерация (FIS) решит отменить заключительный отрезок, но никто из руководства панике поддаваться не стал. Теперь Клэбо и тренер спринтерской группы Арильд Монсен в панике. Ведь Большунов может забрать весь хрусталь (дистанционный зачет он тоже выиграл досрочно).

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью Sport24 заметила, что норвежцы просто не привыкли проигрывать.

Норвежцы были уверены, что победитель «Спринт-тура» получит максимум 150 очков в зачет, и даже если бы Федерико Пеллегрино сократил разрыв, то запаса Клэбо хватило бы. Но оказалось, что в оставшихся гонках лыжники разыграют 350 очков. Если Большунов постарается, то окончательно добьет норвежца.

Или это сделает кто-то другой. Жадничать наша сборная не привыкла. Еще пару лет назад казалось, что утереть нос непобедимым норвежцам практически нереально, но Большой глобус стал осязаемым в прошлом году. Тогда Клэбо увел его у Большунова в последней гонке. Но после этого скандинав не радовался.

Во время загрузки произошла ошибка.

— В дистанционных гонках Большунов лучший. Теперь он становится быстрее и в спринте. Будет очень сложно победить его. Взять желтую майку становится все труднее. Этот сезон, возможно, мой единственный шанс обойти его.

Еще никогда Клэбо не был так точен в своих словах. И его переход в дистанционную группу был не случайностью, а шагом отчаяния. Ведь так с норвежскими лыжниками не конкурировал еще никто. Наверное, поэтому они все уважают Большунова, несмотря на разочарования от провалов.

9 побед, покоренный «Тур де Ски» и очередной марафон Холменколлене — это был действительно его сезон. Сезон, в котором Большунов переиграл норвежцев. Жаль только, что лыжными гонками в России болеют не так сильно, как в Норвегии.

Читайте также
Большунов вывел из себя норвежцев, а Логинов совсем скис. Live
Во время загрузки произошла ошибка.
15:00 (мск)© Ньюстюб
 Загадочная смерть украинской шахматистки в Москве. Это было не самоубийство...
Канделаки посоветовала, как пережить падение рубля
Без шансов, без вариантов: «Тоттенхэм» и «Валенсия» покинули ЛЧ
Малкин разозлился сам на себя и не пожалел команду Гусева
Иличич - первый игрок, сделавший покер на выезде в плей-офф ЛЧ
Логинов пропустит этап Кубка мира в Осло
Аршавин рассказал, как коронавирус повлиял на поведение людей
Клопп против Симеоне: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Атлетико»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь