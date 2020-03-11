Александр Большунов — обладатель Кубка мира. Норвежцы сдались, испугавшись коронавируса в Северной Америке
Это первый Большой хрустальный глобус в истории России в мужских лыжах.
Это первый Большой хрустальный глобус в истории России в мужских лыжах.
Не верится, но это случилось — Александр Большунов обладатель Кубка мира. Ждали целых 30 лет, а узнали в ночь со вторника на среду. Сан Саныч стал третьим в истории наших лыж победителем общего зачета после Александра Завьялова и Владимира Смирнова. Оба выигрывали по 2 раза. Завьялов в сезонах 1980/81 (тогда еще был неофициальный Кубок мира) и 1982/83. Смирнов в 1990/91 и 1993/94 (второй БХГ Владимир взял, выступая за Казахстан).
Подобного успеха ждали уже давно, но ни Александр Легков, ни Сергей Устюгов добраться до Кубка мира так и не смогли. А у Большунова получилось. За два этапа до окончания лыжного сезона Йоханнес Клэбо имел математические шансы лишить россиянина победы, но вмешался коронавирус. Хотя в здравом уме никто не верил, что норвежец сможет отыграть 495 очков.
Сборная Норвегии приняла решение не ехать в Северную Америку. Они так надеялись, что Международная федерация (FIS) решит отменить заключительный отрезок, но никто из руководства панике поддаваться не стал. Теперь Клэбо и тренер спринтерской группы Арильд Монсен в панике. Ведь Большунов может забрать весь хрусталь (дистанционный зачет он тоже выиграл досрочно).
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью Sport24 заметила, что норвежцы просто не привыкли проигрывать.
Норвежцы были уверены, что победитель «Спринт-тура» получит максимум 150 очков в зачет, и даже если бы Федерико Пеллегрино сократил разрыв, то запаса Клэбо хватило бы. Но оказалось, что в оставшихся гонках лыжники разыграют 350 очков. Если Большунов постарается, то окончательно добьет норвежца.
Или это сделает
— В дистанционных гонках Большунов лучший. Теперь он становится быстрее и в спринте. Будет очень сложно победить его. Взять желтую майку становится все труднее. Этот сезон, возможно, мой единственный шанс обойти его.
Еще никогда Клэбо не был так точен в своих словах. И его переход в дистанционную группу был не случайностью, а шагом отчаяния. Ведь так с норвежскими лыжниками не конкурировал еще никто. Наверное, поэтому они все уважают Большунова, несмотря на разочарования от провалов.
9 побед, покоренный «Тур де Ски» и очередной марафон Холменколлене — это был действительно его сезон. Сезон, в котором Большунов переиграл норвежцев. Жаль только, что лыжными гонками в России болеют не так сильно, как в Норвегии.