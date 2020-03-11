Отец Большунова: Норвежцы поняли, что с Сашей бороться бесполезно

Источник: Спорт РИА Новости

Большунов станет обладателем большого Хрустального глобуса по итогам текущего сезона, так как сборная Норвегии, в том числе ближайшие преследователи россиянина в общем зачете Йоханнес Клебо и Пол Голберг, не поедет на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США в связи с ситуацией с коронавирусом.

«Новость неожиданная, так как впереди предстояла борьба. Когда проснулся, то не сразу осознал, что произошло. Конечно, надежды на глобус были, но не ждал этого сегодня. Норвежцы поняли, что с ним бороться бесполезно. На последнем старте было объективно видно, что Саша заряжен и шанс свой не упустит», — сказал Большунов-старший.