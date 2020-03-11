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15:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Отец Большунова: Норвежцы поняли, что с Сашей бороться бесполезно

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Спортсмены сборной Норвегии по лыжным гонкам, отказавшиеся приезжать на этапы Кубка мира в США и Канаде, поняли, что соперничать с россиянином Александром Большуновым за победу в общем зачете турнира бесполезно, заявил в интервью РИА Новости отец лыжника Александр Большунов-старший.

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Источник: Спорт РИА Новости

Большунов станет обладателем большого Хрустального глобуса по итогам текущего сезона, так как сборная Норвегии, в том числе ближайшие преследователи россиянина в общем зачете Йоханнес Клебо и Пол Голберг, не поедет на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США в связи с ситуацией с коронавирусом.

«Новость неожиданная, так как впереди предстояла борьба. Когда проснулся, то не сразу осознал, что произошло. Конечно, надежды на глобус были, но не ждал этого сегодня. Норвежцы поняли, что с ним бороться бесполезно. На последнем старте было объективно видно, что Саша заряжен и шанс свой не упустит», — сказал Большунов-старший.

«Он весь сезон и побеждал, и была борьба. Он шел с соперниками ноздря в ноздрю, но потом отрыв стал таким большим, что все шло к глобусу. Был только один момент — не заболеть. Неожиданности от хорошего сезона нет, потому как в прошлом году Саша в шаге остановился, а сейчас все закономерно», — добавил он.

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