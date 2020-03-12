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12:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шведские лыжники отказались ехать на этап Кубка мира в Канаду

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ассоциация лыжных видов спорта Швеции приняла решение не отправлять лыжников национальной команды на этап Кубка мира в Кэнморе (Канада) из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на сайте ассоциации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что шведские лыжники, которые уже находятся в Квебеке, примут участие в спринтерских гонках, после чего отправятся домой. Ассоциация лыжных видов спорта Швеции приняла такое решение после рекомендаций органов здравоохранения.

Ранее сборная Норвегии отказалась ехать на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США в связи с ситуацией с коронавирусом. Этап Кубка мира в Квебеке (Канада) пройдет 14—15 марта, в Миннеаполисе (США) — 17 марта, в Кэнморе (Канада) — 20—22 марта.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

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