Шведские лыжники отказались ехать на этап Кубка мира в Канаду
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ассоциация лыжных видов спорта Швеции приняла решение не отправлять лыжников национальной команды на этап Кубка мира в Кэнморе (Канада)
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ассоциация лыжных видов спорта Швеции приняла решение не отправлять лыжников национальной команды на этап Кубка мира в Кэнморе (Канада)
Отмечается, что шведские лыжники, которые уже находятся в Квебеке, примут участие в спринтерских гонках, после чего отправятся домой. Ассоциация лыжных видов спорта Швеции приняла такое решение после рекомендаций органов здравоохранения.
Ранее сборная Норвегии отказалась ехать на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США в связи с ситуацией с коронавирусом. Этап Кубка мира в Квебеке (Канада) пройдет
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.