Шведские лыжники отказались ехать на этап Кубка мира в Канаду

Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что шведские лыжники, которые уже находятся в Квебеке, примут участие в спринтерских гонках, после чего отправятся домой. Ассоциация лыжных видов спорта Швеции приняла такое решение после рекомендаций органов здравоохранения.

Ранее сборная Норвегии отказалась ехать на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США в связи с ситуацией с коронавирусом. Этап Кубка мира в Квебеке (Канада) пройдет 14—15 марта , в Миннеаполисе (США) — 17 марта, в Кэнморе (Канада) — 20—22 марта .