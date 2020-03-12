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21:22 (мск), источник: ТАСС

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Канаде отменен из-за коронавируса

ТАСС, 12 марта. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Кэнморе отменен по причине распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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Этап был запланирован на 20—22 марта.

Ранее в четверг был отменен этап Кубка мира в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Таким образом, в сезоне-2019/20 осталось провести один этап Кубка мира, который запланирован на 14—15 марта в канадском Квебеке.

Победители общих зачетов Кубка мира сезона-2019/20 ранее определились досрочно. Ими стали норвежка Тереза Йохауг и россиянин Александр Большунов.

В Канаде первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован 25 января. На данный момент заболевание пневмонией нового типа выявлено у 103 человек, один заболевший умер. Большая часть инфицированных прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта. В нескольких случаях заразились родственники вернувшихся, девять пациентов уже полностью вылечились, по данным Минздрава Канады, 79% заболевших — это люди старше 40 лет.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

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