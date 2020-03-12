«Титулы незначительны». В Норвегии оправдались за отказ от борьбы с Большуновым
Норвежцы уверяют, что пропуск финала Кубка мира по лыжным гонкам не связан с Большуновым. Ну и кто в это поверит?
Норвежцы уверяют, что пропуск финала Кубка мира по лыжным гонкам не связан с Большуновым. Ну и кто в это поверит?
Сборная Норвегии по лыжным гонкам в полном составе пропускает заключительные этапы Кубка мира
Безнадёжно отставший от Большунова в борьбе за «Большой хрустальный глобус» Йоханнес Клебо восторгается мудростью руководителей норвежской федерации и уверяет, что в данном контексте титулы незначительны.
Интересно, смог бы он сказать то же самое, имей реальные шансы в сражении с Большуновым?
Феноменальные результаты Александра Большунова в этом сезоне
Но и так было ясно, что россиянин в оставшихся гонках не упустит колоссального преимущества в 495 баллов. Главная интрига североамериканских этапов сводилась к тому, после какой гонки его победа в Кубке мира станет свершившемся фактом. Однако норвежцы тоже прекрасно понимали, что концовка сезона для их гонщиков превращается в формальность, а потому отказались ехать в Канаду и США
Причина, безусловно, уважительная и актуальная, но решение норвежской федерации всё же вызывает вопросы. Норвежцы объявили о досрочном завершении сезона в тот момент, когда ни Международная федерация лыжного спорта, ни местные организаторы не считали, что участие в соревнованиях может быть опасным для спортсменов. А главное — результаты заключительных этапов уже не могли изменить двух основных итогов сезона: Тереза Йохауг завоюет «Большой хрустальный глобус» в женском зачёте, а Йоханнес Клебо после двух лет доминирования уступит место на вершине своему главному сопернику.
В России поступок сборной Норвегии в основном был встречен неодобрительно. Возмутились досрочным прекращением борьбы не только болельщики и журналисты, но и сотрудники нашей сборной. Тренер Юрий Бородавко назвал отказ норвежских лыжников выступать в Северной Америке проявлением неуважения к соперникам. «Не так мы хотели завоевать Кубок мира!», — отметил специалист.
Норвежские СМИ были удивлены реакцией российских тренеров и журналистов.
«В России всё кипело после того, как Норвегия снялась с финала Кубка мира», — пишет Dagbladet.
Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг категорически отверг подозрения в неспортивном поведении.
«Это просто неразумно. У нас тоже есть абсолютный победитель Кубка мира — Тереза Йохауг. Наше решение не имеет ничего общего с Большуновым. Он фантастический лыжник, к которому мы относимся с большим уважением», — говорит Бьервиг.
Мы все должны внести вклад в ограничение инфекции, и это важнее, чем поехать на заключительные гонки Кубка мира в Канаде и США.
Поддерживает позицию своей федерации и Йоханнес Клебо: «Мы все должны внести вклад в ограничение инфекции, и это важнее, чем поехать на заключительные гонки Кубка мира в Канаде и США. Грустно не иметь возможности участвовать в соревнованиях в США — я надеялся выиграть
Вот только все эти слова сейчас выглядят как оправдание за отказ от борьбы, в которой шанс на успех был минимальным.
В самом решении сборной Норвегии логика, определённо, есть. Это подтверждает и последовавшая отмена гонок в США, и отказ сборной Швеции стартовать в Канаде. Вполне возможно, что и все оставшиеся гонки в рамках Кубка мира так и не состоятся. Коронавирус действительно парализовал нормальную жизнедеятельность по всему миру. С Клебо не поспоришь: есть куда более важные вещи.
Главный вопрос в том, приняла бы подобное решение сборная Норвегии, если бы для Йохауг или Клебо всё решалось в последних гонках? Смог бы тогда Йоханнес сказать, что «спорт и титулы в этом контексте незначительны?» Верится с трудом.
Впрочем, сослагательное наклонение спорт не жалует, а доподлинно известно только одно.
Выдающуюся победу у Большунова уже точно никто не отнимет. И не сделает менее ценной.
Алексей Адамов