Стало известно, сколько заработал Большунов на Кубке мира

Источник: РИА "Новости"

Большунов в текущем сезоне стал первым российским лыжником, выигравшим общий зачет Кубка мира, и получил призовые в размере 168 070 швейцарских франков (159 330 евро). Второе и третье места по сумме призовых заняли норвежцы Йоханнес Клебо (146 тысяч франков) и Пол Голберг (105 тысяч франков) соответственно. Еще один россиянин Сергей Устюгов, занявший восьмое место в общем зачете, заработал 69 900 франков.

Россиянка Наталья Непряева заняла третье место в общем зачете Кубка мира и заработала 94 150 швейцарских франков (89 254 евро). Наибольшие призовые на этапах Кубка мира заработали победительница общего зачета норвежка Тереза Йохёуг (260 тысяч франков) и ее соотечественница Хейди Венг (127 тысяч франков), ставшая второй.