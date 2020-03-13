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19:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стало известно, сколько заработал Большунов на Кубке мира

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российский лыжник Александр Большунов заработал на этапах Кубка мира почти 160 тысяч евро призовых, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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Источник: РИА "Новости"

Большунов в текущем сезоне стал первым российским лыжником, выигравшим общий зачет Кубка мира, и получил призовые в размере 168 070 швейцарских франков (159 330 евро). Второе и третье места по сумме призовых заняли норвежцы Йоханнес Клебо (146 тысяч франков) и Пол Голберг (105 тысяч франков) соответственно. Еще один россиянин Сергей Устюгов, занявший восьмое место в общем зачете, заработал 69 900 франков.

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Россиянка Наталья Непряева заняла третье место в общем зачете Кубка мира и заработала 94 150 швейцарских франков (89 254 евро). Наибольшие призовые на этапах Кубка мира заработали победительница общего зачета норвежка Тереза Йохёуг (260 тысяч франков) и ее соотечественница Хейди Венг (127 тысяч франков), ставшая второй.

Заключительные этапы Кубка мира в Северной Америке были отменены из-за ситуации с коронавирусом. Окончательные суммы призовых по итогам сезона Кубка мира будут рассчитаны позднее с учетом мест лыжников в общем зачете.

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