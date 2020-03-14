Лыжник Большунов сравнил отмену последних этапов Кубка мира с испорченным праздником

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Заключительные в сезоне этапы Кубка мира должны были пройти в канадских Квебеке и Кэнморе, а также американском Миннеаполисе. Большунов досрочно стал победителем общего зачета турнира.

«Эмоций нет никаких, был долгий перелет. Соревнования должны были пройти, но их просто не было, просто оборвали праздник, не дали попраздновать, кубка нет. Придется биться в следующем году еще за один. Непонятно пока, когда вручат большой Хрустальный глобус, это будет решать FIS [Международная федерация лыжного спорта]», — заявил Большунов.

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Большунову 23 года, он стал первым россиянином, которому удалось выиграть большой Хрустальный глобус.