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20:22 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Большунов сравнил отмену последних этапов Кубка мира с испорченным праздником

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов считает, что отмена последних этапов Кубка мира из-за коронавируса сравнима с испорченным праздником. Об этом спортсмен заявил журналистам.

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Заключительные в сезоне этапы Кубка мира должны были пройти в канадских Квебеке и Кэнморе, а также американском Миннеаполисе. Большунов досрочно стал победителем общего зачета турнира.

«Эмоций нет никаких, был долгий перелет. Соревнования должны были пройти, но их просто не было, просто оборвали праздник, не дали попраздновать, кубка нет. Придется биться в следующем году еще за один. Непонятно пока, когда вручат большой Хрустальный глобус, это будет решать FIS [Международная федерация лыжного спорта]», — заявил Большунов.

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Большунову 23 года, он стал первым россиянином, которому удалось выиграть большой Хрустальный глобус.

По данным Минздрава Канады, вирус выявлен более чем у 100 человек, один заразившийся умер. Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.

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