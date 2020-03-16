Чемпионат России по горнолыжному спорту на Камчатке отменили из-за угрозы коронавируса

Соответствующее распоряжение об отмене массовых мероприятий подписал глава региона Владимир Илюхин. С 18 марта на территории края начнет действовать режим повышенной готовности для органов управления и сил региона.

«Я знаю, как сильно камчатцы ждали проведения этого чемпионата. Однако безопасность и благополучие спортсменов, персонала и болельщиков — наш главный приоритет. Новая коронавирусная инфекция продолжает свое шествие по планете, поэтому мы были вынуждены принять это непростое решение по отмене или переносу всех массовых спортивных, культурных и развлекательных мероприятий, запланированных к проведению на Камчатке в обозначенный период, с участием жителей других субъектов России, а также иностранных граждан», — цитирует слова Владимира Илюхина пресс-служба правительства края.

Кроме того, в крае будут дезинфицировать морские и воздушные суда, прибывающие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других государств с неблагополучной ситуаций по коронавирусу.

Люди, приезжающие на Камчатку из стран, где зарегистрированы случаи заболевания, обязаны сообщить о месте и датах своего пребывания на указанных территориях по телефонам горячей линии краевого Минздрава и регионального управления Роспотребнадзора.