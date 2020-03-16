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16 марта, источник: ТАСС

Чемпионат России по горнолыжному спорту на Камчатке отменили из-за угрозы коронавируса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 марта, /ТАСС/. Большинство массовых мероприятий на Камчатке, проведение которых запланировано до 10 апреля, отменили в связи с профилактикой распространения коронавируса нового типа. В числе прочих в намеченные сроки не состоятся чемпионат и финал Кубка России по горнолыжному спорту, а также соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства Камчатского края.

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Соответствующее распоряжение об отмене массовых мероприятий подписал глава региона Владимир Илюхин. С 18 марта на территории края начнет действовать режим повышенной готовности для органов управления и сил региона.

«Я знаю, как сильно камчатцы ждали проведения этого чемпионата. Однако безопасность и благополучие спортсменов, персонала и болельщиков — наш главный приоритет. Новая коронавирусная инфекция продолжает свое шествие по планете, поэтому мы были вынуждены принять это непростое решение по отмене или переносу всех массовых спортивных, культурных и развлекательных мероприятий, запланированных к проведению на Камчатке в обозначенный период, с участием жителей других субъектов России, а также иностранных граждан», — цитирует слова Владимира Илюхина пресс-служба правительства края.

Кроме того, в крае будут дезинфицировать морские и воздушные суда, прибывающие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других государств с неблагополучной ситуаций по коронавирусу.

Люди, приезжающие на Камчатку из стран, где зарегистрированы случаи заболевания, обязаны сообщить о месте и датах своего пребывания на указанных территориях по телефонам горячей линии краевого Минздрава и регионального управления Роспотребнадзора.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса. По данным краевого управления Роспотребнадзора, сейчас случаев заболевания коронавирусом на Камчатке не выявлено.

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