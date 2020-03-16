«ФЛГР — остановитесь». Губерниев опять раскритиковал Вяльбе

— Глубоко символичным выглядит попытка абсолютно безрассудного решения перенести чемпионат России по лыжам из Тюмени в Малиновку, что под Архангельском, — написал Губерниев. — Вопреки здравому смыслу и рекомендации Минспорта! Вопреки всему… Подвергнуть опасности спортсменов, официальных лиц, тренеров, персонал, главное подальше от цивилизации, решать свои местечковые интересы и ловить бюджетную рыбку в мутной воде. Это не ошибка, это преступление! ФЛГР — остановитесь.