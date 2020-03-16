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16 марта, источник: Спорт-Экспресс

«ФЛГР — остановитесь». Губерниев опять раскритиковал Вяльбе

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале выступил с критикой в адрес Федерации лыжных гонок России, которая пыталась перенести место проведения чемпионата России, в то время как в стране распространяется эпидемии коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"

— Глубоко символичным выглядит попытка абсолютно безрассудного решения перенести чемпионат России по лыжам из Тюмени в Малиновку, что под Архангельском, — написал Губерниев. — Вопреки здравому смыслу и рекомендации Минспорта! Вопреки всему… Подвергнуть опасности спортсменов, официальных лиц, тренеров, персонал, главное подальше от цивилизации, решать свои местечковые интересы и ловить бюджетную рыбку в мутной воде. Это не ошибка, это преступление! ФЛГР — остановитесь.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тысяч человек, более 6 тысяч умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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