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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вяльбе раксритиковала женскую сборную России в минувшем сезоне

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала свое мнение о выступлении женской сборной в прошедшем сезоне.

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Источник: Спорт РИА Новости

По словам Вяльбе, по итогам сезона несколько лыжниц будут выведены из состава сборной.

«По пятибалльной системе можно с трудом троечку поставить. Были моменты, когда мне было просто стыдно за такие выступления. Что ещё должна сделать федерация, что должны сделать тренеры, чтобы спортсменки побежали?!», — цитирует Вяльбе Championat.com.

«Они (спортсменки) ведь могут бежать, но попав в сборную, почему-то решают, что всего уже достигли», — отметила президент.

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