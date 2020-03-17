Вяльбе раксритиковала женскую сборную России в минувшем сезоне
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала свое мнение о выступлении женской сборной в прошедшем сезоне.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала свое мнение о выступлении женской сборной в прошедшем сезоне.
По словам Вяльбе, по итогам сезона несколько лыжниц будут выведены из состава сборной.
«По пятибалльной системе можно с трудом троечку поставить. Были моменты, когда мне было просто стыдно за такие выступления. Что ещё должна сделать федерация, что должны сделать тренеры, чтобы спортсменки побежали?!», — цитирует Вяльбе Championat.com.
«Они (спортсменки) ведь могут бежать, но попав в сборную,