Вяльбе раксритиковала женскую сборную России в минувшем сезоне

По словам Вяльбе, по итогам сезона несколько лыжниц будут выведены из состава сборной.

«По пятибалльной системе можно с трудом троечку поставить. Были моменты, когда мне было просто стыдно за такие выступления. Что ещё должна сделать федерация, что должны сделать тренеры, чтобы спортсменки побежали?!», — цитирует Вяльбе Championat.com.