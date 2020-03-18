Вяльбе: Чемпионат России по лыжным гонкам отменен из-за коронавируса

Изначально турнир должен был пройти с 28 марта по 5 апреля в Тюмени.

«Чемпионат России не состоится. Он отменен», — заявила Вяльбе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены почти 185 тысяч человек в 159 странах, более 7,5 тысячи скончались.