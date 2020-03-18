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12:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вяльбе: Чемпионат России по лыжным гонкам отменен из-за коронавируса

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Олег Богатов. Чемпионат России по лыжным гонкам отменен из-за коронавируса, заявила РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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Источник: РИА "Новости"

Изначально турнир должен был пройти с 28 марта по 5 апреля в Тюмени.

«Чемпионат России не состоится. Он отменен», — заявила Вяльбе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены почти 185 тысяч человек в 159 странах, более 7,5 тысячи скончались.

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