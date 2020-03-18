Чемпионат России по фристайлу в могуле и акробатике отменен из-за коронавируса
ТАСС, 18 марта. Чемпионат России по фристайлу в дисциплинах «могул» и «акробатика» отменен
ТАСС, 18 марта. Чемпионат России по фристайлу в дисциплинах «могул» и «акробатика» отменен
Соревнования были запланированы на
«Ситуация непростая, но мы работаем согласно документам правительства России и Минспорта России, — сказал президент ФФР Алексей Курашов. — Мы вынуждены были отменить чемпионат России по могулу и акробатике, первенство России, финал Кубка России в Кузбассе. Под вопросом остаются апрельские всероссийские детские старты. В настоящий момент идет чемпионат России по хафпайпу в Миассе Челябинской области, нам удалось согласовать его проведение с региональным министерством и курортом “Солнечная долина”».
«В данном случае ключевым является даже не вопрос потерянных невозвратных средств, уже потраченных на подготовку ко всем этим мероприятиям, а принципы формирования сборных страны на следующий сезон. Результаты соревнований являются для нас основанием для отбора. На данный момент решаем, как нам выйти из этой ситуации, чтобы сохранить спортивный принцип — это наша основа», — добавил Курашов.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.