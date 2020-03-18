Чемпионат России по фристайлу в могуле и акробатике отменен из-за коронавируса

Источник: РИА "Новости"

Соревнования были запланированы на 19—24 марта в Белогорске (Кемеровская область).

«Ситуация непростая, но мы работаем согласно документам правительства России и Минспорта России, — сказал президент ФФР Алексей Курашов. — Мы вынуждены были отменить чемпионат России по могулу и акробатике, первенство России, финал Кубка России в Кузбассе. Под вопросом остаются апрельские всероссийские детские старты. В настоящий момент идет чемпионат России по хафпайпу в Миассе Челябинской области, нам удалось согласовать его проведение с региональным министерством и курортом “Солнечная долина”».

«В данном случае ключевым является даже не вопрос потерянных невозвратных средств, уже потраченных на подготовку ко всем этим мероприятиям, а принципы формирования сборных страны на следующий сезон. Результаты соревнований являются для нас основанием для отбора. На данный момент решаем, как нам выйти из этой ситуации, чтобы сохранить спортивный принцип — это наша основа», — добавил Курашов.