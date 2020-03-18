«Это преступление»: чемпионат России по лыжным гонкам отменен
Чемпионат России по лыжным гонкам — 2020 не состоится. Отмене взрослых соревнований предшествовал инцидент на первенстве среди юниоров, когда за полчаса до старта мероприятие отменили
Чемпионат России по лыжным гонкам — 2020 не состоится. Отмене взрослых соревнований предшествовал инцидент на первенстве среди юниоров, когда за полчаса до старта мероприятие отменили
Коронавирус COVID-19 уже насчитывает почти 200 тысяч зараженных и унес жизни 8146 человек.
Но Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) приняла иное решение. С 28 марта по 5 апреля в Тюмени должен был пройти чемпионат России по лыжным гонкам, и организаторы по рекомендациям властей склонялись к тому, чтобы перенести соревнования на неопределенный, более поздний, срок. Эта идея не понравилась главе ФЛГР Елене Вяльбе. В результате было принято решение о переносе турнира на базу «Малиновка» в Архангельскую область, где 18 марта должно было стартовать первенство России среди юниоров.
За полчаса до начала гонки соревнования были экстренно отменены: у одного из участников — подозрение на коронавирус.
Первым об этом сообщил
«Никакого коронавируса у нас нет. Раскрывать имя спортсмена и регион я не буду, мои этические нормы не позволяют. Если человек посчитает нужным, у него есть Instagram, где он напишет — “не волнуйтесь, со мной все хорошо, никакого коронавируса у меня нет, просто ангина”. Если захочет», — цитирует Вяльбе «Спорт-Экспресс».
В Instagram он опубликовал видеообращение, в котором признался, что накануне стартов пожаловался врачу на наличие у себя симптомов, которые схожи с теми, что имеются у инфицированных COVID-19. Перед началом гонки его госпитализировали.
«Буча по вирусу — это
Сама ситуация ожидаемо привела к скандалу. В момент, когда Россия закрывает границы со всеми странами и рекомендует гражданам соблюдать режим самоизоляции, а Министерство спорта запрещает проведение международных соревнований на территории страны и рекомендует отменить или перенести на поздний срок все внутрироссийские первенства в целях безопасности, ФЛГР стоит на своем и решает провести сразу два турнира в одной локации. Вот, например, 18 марта Минспорт во главе с Олегом Матыциным объявил о принятии дополнительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
«Минспорт России рекомендует общероссийским спортивным федерациям и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории РФ начиная с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения», — говорится в заявлении.
Однако первенство России среди юниоров и взрослый чемпионат страны были отменены только после подозрения на коронавирус у одного из спортсменов.
«Ну извините, да, мы надеялись, что все будет хорошо. Надо было за 10 дней отменить что ли, предположить
С резкой критикой в адрес федерации выступил телекомментатор Дмитрий Губерниев. Журналист известен своими непростыми взаимоотношениями со всей ФЛГР и с Вяльбе в частности. У себя в
«Дуракам закон не писан — если писан, то расписан. Надо было быть круглыми идиотами, чтобы пытаться провести в наши дни чемпионат по лыжам! Для таких организаторов жизни людей, здоровье спортсменов и тренеров значения не имею! Еще раз: это больше чем ошибка, это — преступление! Как теперь сборные регионов по лыжам собираются по домам из Малиновки? Они должны все быть на карантине! Где они? Находятся ли на карантине? В Малиновке? Или Архангельской областью руководят умники из ФЛГР? Губернатор в курсе?! Кто за это будет нести ответственность? Организаторы чемпионата России по лыжным гонкам в Архангельской области: вы даже не бараны, вы — преступники!» — написал Губерниев.
На эти высказывания Вяльбе реагировать не стала.
«Слова Димы Губерниева? Пусть он за них отвечает сам», — заключила Вяльбе.
Спортсмену было диагностировано обычное ОРЗ.
Андрей Сенченко