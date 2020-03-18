Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Хоккей. КХЛ
19.03
Барыс
Сибирь
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
19:26 (мск), источник: Газета.Ру

«Это преступление»: чемпионат России по лыжным гонкам отменен

Чемпионат России по лыжным гонкам — 2020 не состоится. Отмене взрослых соревнований предшествовал инцидент на первенстве среди юниоров, когда за полчаса до старта мероприятие отменили из-за подозрения на COVID-19 у одного из участников.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Коронавирус COVID-19 уже насчитывает почти 200 тысяч зараженных и унес жизни 8146 человек. Из-за пандемии уже отменили большинство массовых мероприятий по всему миру. В том числе и спортивных: Национальная хоккейная лига, многие футбольные дивизионы, Российская премьер-лига с Континентальной хоккейной лигой взяли временную паузу на время кризисной ситуации, а чемпионат Европы по футболу и вовсе перенесен на следующий год. Из-за угрозы распространения вируса были отменены также и заключительные, североамериканские этапы Кубка мира, на которые ранее отказались ехать представители норвежской сборной, досрочно подарившие победу россиянину Александру Большунову.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) приняла иное решение. С 28 марта по 5 апреля в Тюмени должен был пройти чемпионат России по лыжным гонкам, и организаторы по рекомендациям властей склонялись к тому, чтобы перенести соревнования на неопределенный, более поздний, срок. Эта идея не понравилась главе ФЛГР Елене Вяльбе. В результате было принято решение о переносе турнира на базу «Малиновка» в Архангельскую область, где 18 марта должно было стартовать первенство России среди юниоров.

Читайте также
Гонка первенства России отменена за полчаса до старта. У лыжника подозрение на коронавирус

За полчаса до начала гонки соревнования были экстренно отменены: у одного из участников — подозрение на коронавирус.

Первым об этом сообщил Telegram-канал «На 25-м километре». Также отмечалось, что помимо отмены первенства многие лыжники в срочном порядке стали брать обратные билеты из Архангельской области. О закрытии турнира (и чемпионата России в том числе) заявила Елена Вяльбе. Но примечательно, что глава ФЛГР опровергла факт заражения у одного из участников соревнований коронавирусом.

«Никакого коронавируса у нас нет. Раскрывать имя спортсмена и регион я не буду, мои этические нормы не позволяют. Если человек посчитает нужным, у него есть Instagram, где он напишет — “не волнуйтесь, со мной все хорошо, никакого коронавируса у меня нет, просто ангина”. Если захочет», — цитирует Вяльбе «Спорт-Экспресс».

Позднее «виновник» происшествия объявился самостоятельно. Им оказался лыжник Владимир Рыбкин.

В Instagram он опубликовал видеообращение, в котором признался, что накануне стартов пожаловался врачу на наличие у себя симптомов, которые схожи с теми, что имеются у инфицированных COVID-19. Перед началом гонки его госпитализировали.

«Буча по вирусу — это из-за меня. Не знаю, как так вышло. Ко мне вечером врач пришел, мы с ним посмеялись, говорили, симптомы похожи на коронавирус. А утром он сказал, что позвонит куда-то спросить что-то, мне ничего не сказал, и потом ко мне приходят люди в маскхалатах, как вы видели по телевизору, забирают меня. Я уже комбинезон надеваю, на гонку настраиваюсь. Уперся, говорю: “Не пойду никуда, у меня гонка”. Мне отвечают: “Да ничего уже здесь не будет, сейчас мы всех здесь будем проверять”. В общем, я не специально», — рассказал Рыбкин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сама ситуация ожидаемо привела к скандалу. В момент, когда Россия закрывает границы со всеми странами и рекомендует гражданам соблюдать режим самоизоляции, а Министерство спорта запрещает проведение международных соревнований на территории страны и рекомендует отменить или перенести на поздний срок все внутрироссийские первенства в целях безопасности, ФЛГР стоит на своем и решает провести сразу два турнира в одной локации. Вот, например, 18 марта Минспорт во главе с Олегом Матыциным объявил о принятии дополнительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

Читайте также
Вяльбе: Чемпионат России по лыжным гонкам отменен из-за коронавируса

«Минспорт России рекомендует общероссийским спортивным федерациям и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории РФ начиная с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения», — говорится в заявлении.

Однако первенство России среди юниоров и взрослый чемпионат страны были отменены только после подозрения на коронавирус у одного из спортсменов.

«Ну извините, да, мы надеялись, что все будет хорошо. Надо было за 10 дней отменить что ли, предположить что-то? Каждый регион поступает по-своему, где-то коронавирус уже есть и регион закрыт на карантин, а многие — нет. 29 регионов, если не ошибаюсь, имеют проблемы, а регионов у нас гораздо больше. Малиновку не выбирали вчера, она давным-давно стояла в календарном плане. Теперь шансов на проведение взрослого чемпионата России никаких, все закрыто. Ни там, ни на Байкале, ни в Мурманске, ни в Магадане, ни на Сахалине», — объяснилась глава ФЛГР.

Читайте также
Губерниев обвинил Тихонова в расцвете допинга в российском биатлоне

С резкой критикой в адрес федерации выступил телекомментатор Дмитрий Губерниев. Журналист известен своими непростыми взаимоотношениями со всей ФЛГР и с Вяльбе в частности. У себя в Telegram-канале он назвал организаторов соревнований в Архангельской области преступниками, обвинив их в том, что они подвергают риску здоровье спортсменов.

«Дуракам закон не писан — если писан, то расписан. Надо было быть круглыми идиотами, чтобы пытаться провести в наши дни чемпионат по лыжам! Для таких организаторов жизни людей, здоровье спортсменов и тренеров значения не имею! Еще раз: это больше чем ошибка, это — преступление! Как теперь сборные регионов по лыжам собираются по домам из Малиновки? Они должны все быть на карантине! Где они? Находятся ли на карантине? В Малиновке? Или Архангельской областью руководят умники из ФЛГР? Губернатор в курсе?! Кто за это будет нести ответственность? Организаторы чемпионата России по лыжным гонкам в Архангельской области: вы даже не бараны, вы — преступники!» — написал Губерниев.

На эти высказывания Вяльбе реагировать не стала.

«Слова Димы Губерниева? Пусть он за них отвечает сам», — заключила Вяльбе.

Подозрение на коронавирус у российских лыжников является не первым. С марафона на этапе Кубка мира в Осло 8 марта вынужден был сняться Андрей Ларьков, который пожаловался на высокую температуру и плохое самочувствие. Лыжник национальной сборной оперативно был доставлен в Москву, где прошел обследование — заражения COVID-19 оно не выявило.

Спортсмену было диагностировано обычное ОРЗ.

Андрей Сенченко

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий
Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
Читайте также
Путин призвал работать на опережение в борьбе с коронавирусом
Во время загрузки произошла ошибка.
20:15 (мск)© Ньюстюб
 Торговые сети объяснили, почему пустуют полки в магазинах
Путин удивился росту цен на бензин
РПЛ на карантине: чем занимаются российские футбольные клубы
В испанском клубе выявили 15 случаев заражения коронавирусом
Массимо Каррера рассказал о ситуации в Греции во время пандемии
Спорт на карантине: что происходит 18 марта (онлайн)
Бессмертный футбол: что стоит пересмотреть, пока спорт на паузе
Драчев: Российские биатлонисты ушли на карантин на две недели
Нурмагомедов нашел новое место для боя с Фергюсоном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь