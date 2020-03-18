«Это преступление»: чемпионат России по лыжным гонкам отменен

Источник: РИА "Новости"

Коронавирус COVID-19 уже насчитывает почти 200 тысяч зараженных и унес жизни 8146 человек. Из-за пандемии уже отменили большинство массовых мероприятий по всему миру. В том числе и спортивных: Национальная хоккейная лига, многие футбольные дивизионы, Российская премьер-лига с Континентальной хоккейной лигой взяли временную паузу на время кризисной ситуации, а чемпионат Европы по футболу и вовсе перенесен на следующий год. Из-за угрозы распространения вируса были отменены также и заключительные, североамериканские этапы Кубка мира, на которые ранее отказались ехать представители норвежской сборной, досрочно подарившие победу россиянину Александру Большунову.

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Но Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) приняла иное решение. С 28 марта по 5 апреля в Тюмени должен был пройти чемпионат России по лыжным гонкам, и организаторы по рекомендациям властей склонялись к тому, чтобы перенести соревнования на неопределенный, более поздний, срок. Эта идея не понравилась главе ФЛГР Елене Вяльбе. В результате было принято решение о переносе турнира на базу «Малиновка» в Архангельскую область, где 18 марта должно было стартовать первенство России среди юниоров.

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За полчаса до начала гонки соревнования были экстренно отменены: у одного из участников — подозрение на коронавирус.

Первым об этом сообщил Telegram-канал «На 25-м километре». Также отмечалось, что помимо отмены первенства многие лыжники в срочном порядке стали брать обратные билеты из Архангельской области. О закрытии турнира (и чемпионата России в том числе) заявила Елена Вяльбе. Но примечательно, что глава ФЛГР опровергла факт заражения у одного из участников соревнований коронавирусом.

«Никакого коронавируса у нас нет. Раскрывать имя спортсмена и регион я не буду, мои этические нормы не позволяют. Если человек посчитает нужным, у него есть Instagram, где он напишет — “не волнуйтесь, со мной все хорошо, никакого коронавируса у меня нет, просто ангина”. Если захочет», — цитирует Вяльбе «Спорт-Экспресс».

Позднее «виновник» происшествия объявился самостоятельно. Им оказался лыжник Владимир Рыбкин.

В Instagram он опубликовал видеообращение, в котором признался, что накануне стартов пожаловался врачу на наличие у себя симптомов, которые схожи с теми, что имеются у инфицированных COVID-19. Перед началом гонки его госпитализировали.

«Буча по вирусу — это из-за меня. Не знаю, как так вышло. Ко мне вечером врач пришел, мы с ним посмеялись, говорили, симптомы похожи на коронавирус. А утром он сказал, что позвонит куда-то спросить что-то, мне ничего не сказал, и потом ко мне приходят люди в маскхалатах, как вы видели по телевизору, забирают меня. Я уже комбинезон надеваю, на гонку настраиваюсь. Уперся, говорю: “Не пойду никуда, у меня гонка”. Мне отвечают: “Да ничего уже здесь не будет, сейчас мы всех здесь будем проверять”. В общем, я не специально», — рассказал Рыбкин.

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Сама ситуация ожидаемо привела к скандалу. В момент, когда Россия закрывает границы со всеми странами и рекомендует гражданам соблюдать режим самоизоляции, а Министерство спорта запрещает проведение международных соревнований на территории страны и рекомендует отменить или перенести на поздний срок все внутрироссийские первенства в целях безопасности, ФЛГР стоит на своем и решает провести сразу два турнира в одной локации. Вот, например, 18 марта Минспорт во главе с Олегом Матыциным объявил о принятии дополнительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

«Минспорт России рекомендует общероссийским спортивным федерациям и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории РФ начиная с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения», — говорится в заявлении.

Однако первенство России среди юниоров и взрослый чемпионат страны были отменены только после подозрения на коронавирус у одного из спортсменов.

«Ну извините, да, мы надеялись, что все будет хорошо. Надо было за 10 дней отменить что ли, предположить что-то? Каждый регион поступает по-своему, где-то коронавирус уже есть и регион закрыт на карантин, а многие — нет. 29 регионов, если не ошибаюсь, имеют проблемы, а регионов у нас гораздо больше. Малиновку не выбирали вчера, она давным-давно стояла в календарном плане. Теперь шансов на проведение взрослого чемпионата России никаких, все закрыто. Ни там, ни на Байкале, ни в Мурманске, ни в Магадане, ни на Сахалине», — объяснилась глава ФЛГР.

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С резкой критикой в адрес федерации выступил телекомментатор Дмитрий Губерниев. Журналист известен своими непростыми взаимоотношениями со всей ФЛГР и с Вяльбе в частности. У себя в Telegram-канале он назвал организаторов соревнований в Архангельской области преступниками, обвинив их в том, что они подвергают риску здоровье спортсменов.

«Дуракам закон не писан — если писан, то расписан. Надо было быть круглыми идиотами, чтобы пытаться провести в наши дни чемпионат по лыжам! Для таких организаторов жизни людей, здоровье спортсменов и тренеров значения не имею! Еще раз: это больше чем ошибка, это — преступление! Как теперь сборные регионов по лыжам собираются по домам из Малиновки? Они должны все быть на карантине! Где они? Находятся ли на карантине? В Малиновке? Или Архангельской областью руководят умники из ФЛГР? Губернатор в курсе?! Кто за это будет нести ответственность? Организаторы чемпионата России по лыжным гонкам в Архангельской области: вы даже не бараны, вы — преступники!» — написал Губерниев.

На эти высказывания Вяльбе реагировать не стала.

«Слова Димы Губерниева? Пусть он за них отвечает сам», — заключила Вяльбе.

Подозрение на коронавирус у российских лыжников является не первым. С марафона на этапе Кубка мира в Осло 8 марта вынужден был сняться Андрей Ларьков, который пожаловался на высокую температуру и плохое самочувствие. Лыжник национальной сборной оперативно был доставлен в Москву, где прошел обследование — заражения COVID-19 оно не выявило.

Спортсмену было диагностировано обычное ОРЗ.

Андрей Сенченко