Лучший лыжник сезона Большунов раскрыл размер своего заработка

Источник: РИА "Новости"

«Я пока даже не смотрел. 13 миллионов рублей? От этой суммы еще минус половина», — рассказал Большунов. Он понадеялся, что зарплата лыжников будет сопоставима с выплатами для хоккеистов.

11 марта Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Через три дня спортсмен рассказал, что его оставили без трофея и не дали отпраздновать победу, так как заключительные этапы Кубка мира было решено отменить из-за распространения коронавируса.