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11:37 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов останется в группе тренера Крамера

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов продолжит тренироваться в составе группы тренера Маркуса Крамера. Об этом немецкий специалист сообщил ТАСС.

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В минувшем сезоне Устюгов стал восьмым в общем зачете Кубка мира. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что Устюгову стоит попробовать сменить тренировочную группу.

«Я рассчитываю, что он останется в моей группе, в которой он тренируется уже четыре года, — сказал Крамер. — Во всяком случае, именно об этом мы с ним говорили в последний раз, когда были еще в Канаде. Я знаю, Елена Вяльбе хотела бы, чтобы лучшие лыжники — Александр Большунов и Сергей Устюгов — тренировались вместе, но, как мне кажется, этим ребятам будет непросто работать вместе, поскольку они отличаются характерами».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Безусловно, они уважают друг друга, но все же назвать их лучшими друзьями нельзя. А для работы в группе это важно, — добавил он. — Так что я думаю, что состав группы останется прежним. Если изменения и будут, то незначительные».

Также специалист отметил, что 27-летний Устюгов был хорошо готов к минувшему сезону, что он продемонстрировал в первой его части, став вторым в общем зачете «Тур де Ски». «А после “Тур де Ски” его стали преследовать болезни, и вторая часть сезона для него уже сложилась не так хорошо. Перед североамериканскими этапами он сумел набрать хорошую форму, я был уверен, что он поборется за призовые места в последних гонках сезона, но их в итоге не отменили, чему он был не рад».

«Уже третий сезон подряд концовка сезона для него получается скомканной, — добавил он. — Сначала был недопуск на Олимпиаду, потом проблемы со здоровьем после чемпионата мира, теперь отмена этапов. Но он все равно стал восьмым в общем зачете Кубка мира, что показывает, что он остается одним из лучших лыжников в мире».

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