Чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов останется в группе тренера Крамера

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В минувшем сезоне Устюгов стал восьмым в общем зачете Кубка мира. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что Устюгову стоит попробовать сменить тренировочную группу.

«Я рассчитываю, что он останется в моей группе, в которой он тренируется уже четыре года, — сказал Крамер. — Во всяком случае, именно об этом мы с ним говорили в последний раз, когда были еще в Канаде. Я знаю, Елена Вяльбе хотела бы, чтобы лучшие лыжники — Александр Большунов и Сергей Устюгов — тренировались вместе, но, как мне кажется, этим ребятам будет непросто работать вместе, поскольку они отличаются характерами».

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«Безусловно, они уважают друг друга, но все же назвать их лучшими друзьями нельзя. А для работы в группе это важно, — добавил он. — Так что я думаю, что состав группы останется прежним. Если изменения и будут, то незначительные».

Также специалист отметил, что 27-летний Устюгов был хорошо готов к минувшему сезону, что он продемонстрировал в первой его части, став вторым в общем зачете «Тур де Ски». «А после “Тур де Ски” его стали преследовать болезни, и вторая часть сезона для него уже сложилась не так хорошо. Перед североамериканскими этапами он сумел набрать хорошую форму, я был уверен, что он поборется за призовые места в последних гонках сезона, но их в итоге не отменили, чему он был не рад».