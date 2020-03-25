Кто та российская лыжница, которая рвется в сборную Белоруссии. Раскрываем ее имя

Источник: Спорт-Экспресс

В биатлоне переходы наших спортсменов в соседние Белоруссию или Украину давно стали обыденностью. А вот в лыжах до сих пор члены сборной страны никуда не уезжали. Тут все жестко: либо попадаешь в сборную и участвуешь в этапах Кубка мира, либо колесишь по этапам Кубка России или Восточной Европы (лыжный аналог Кубка IBU). Но вот, похоже, появился и кандидат на смену спортивного гражданства. 26-летняя Виктория Калинина проходит просмотр в Белоруссии и, возможно, уже на будущий год будет выступать за сборную этой страны.

По юниорам Калинина выступала за сборную России

— Спортсменка пока на просмотре, два месяца за свои деньги приезжает к нам, — рассказал президент Федерации лыжных гонок Белоруссии Андрей Коваленко в интервью «Беларусь Сегодня». — Тренеры наблюдают за ее работой, присматриваются, оценивают. Если все сложится хорошо, для нас это будет хорошая поддержка. Девушке 26 лет, результаты могут быть на уровне двадцатки Кубка мира. Да и наших спортсменок такое соседство простимулирует. Если и в будущем лыжники из других стран будут предлагать присоединиться к белорусской сборной, мы будем их рассматривать. Но у нас есть условия: выигрываешь у белорусов минуту-две — будем вести переговоры.

Коваленко не называл фамилии спортсменки, но как стало известно «СЭ», речь идет о 26-летней Виктории Калининой.

Она не имеет громких титулов, но входила в состав юниорской сборной страны, а в 2013-м дважды становилась третьей на первенстве страны среди юниоров. Последние годы Калинина тренировалась на Сахалине.

В этом сезоне она активно выступала на этапах Кубка Восточной Европы и FIS-гонках. В числе лучших результатов: седьмое место в спринте на соревнованиях в Москве и второе место в гонке на 10 км в Сыктывкаре в начале февраля. В целом, Калинина достаточно универсальна — примерно в одну силу бегает и спринт, и дистанционные гонки. Но громких побед у нее в карьере не было. Даже в этом году она регулярно проигрывала гонщицам, которые не входят даже в резервный состав сборной России. Так что результаты на уровне двадцатки Кубка мира — это пока скорее мечта, чем реальность.

— Я помню Вику, несколько лет назад она привлекалась в юниорскую команду, — рассказал «СЭ» старший тренер юниорской и молодежной сборной России Владимир Тимофеев. — Это прилежная, хорошая спортсменка среднего уровня.

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В прошлом году рассматривали парня, но его не отпустили без карантина

— По поводу перехода решения нет, поэтому фамилию спортсменки я пока называть не буду, — заявил в интервью «СЭ» президент Федерации лыжных гонок Белоруссии Андрей Коваленко. — К нам регулярно обращаются спортсмены, которые не попадают в российскую команду и ищут варианты, где бегать дальше. Если мы видим, что человек нам интересен, разговариваем с Еленой Валерьевной (Вяльбе — Прим. «СЭ»). Насчет последнего перехода мы к ней пока не обращались, потому что пока нет темы для предметного разговора. Это еще только декларация о намерениях.

— Когда вы поймете: нужна вам российская спортсменка или нет?

— В конце мая будет аттестация команды в Министерстве спорта. Там мы уже поймем конкретно, хотим видеть спортсменку у себя или нет. В прошлом году, например, мы рассматривали одного российского парня очень серьезного уровня, но нам сказали, что его без карантина не отпустят. И человек в итоге взял и ушел в биатлон.

— В российский биатлон?

— Нет, в белорусский.

— Судя по результатам, Виктория Калинина вряд ли готова сейчас занимать места в топ-20 Кубка мира.

— Я же говорил не о нынешних результатах, а о потенциале. Я же реально понимаю, что условную Непряеву нам не отдадут, даже в ту сторону смотреть не стоит. Значит, нужно думать о возможностях, которые заложены в спортсмене, и пытаться самим их раскрывать.

— Как Вяльбе реагирует на истории с переходами под другой флаг? Чего можно ожидать?

— Мы нормально общаемся, проблем нет. Если человек нам интересен, я открыто задаю вопрос: готова ли она рассмотреть возможность перехода без карантина или на каких-то условиях. Если это карантин, тут все зависит от возраста. Если спортсмену условно 18 лет и два года карантина, то наверное, его можно рассматривать. Если 28, и после выхода из карантина мы получим 30-летнего — какой смысл?

— На финансовую компенсацию вы в теории готовы?