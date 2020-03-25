Кто та российская лыжница, которая рвется в сборную Белоруссии. Раскрываем ее имя
Бывший член юниорской сборной страны хочет со следующего сезона выступать за другую страну. Ударит ли это по нашей команде?
Бывший член юниорской сборной страны хочет со следующего сезона выступать за другую страну. Ударит ли это по нашей команде?
В биатлоне переходы наших спортсменов в соседние Белоруссию или Украину давно стали обыденностью. А вот в лыжах до сих пор члены сборной страны никуда не уезжали. Тут все жестко: либо попадаешь в сборную и участвуешь в этапах Кубка мира, либо колесишь по этапам Кубка России или Восточной Европы (лыжный аналог Кубка IBU). Но вот, похоже, появился и кандидат на смену спортивного гражданства. 26-летняя Виктория Калинина проходит просмотр в Белоруссии и, возможно, уже на будущий год будет выступать за сборную этой страны.
— Спортсменка пока на просмотре, два месяца за свои деньги приезжает к нам, — рассказал президент Федерации лыжных гонок Белоруссии Андрей Коваленко в интервью «Беларусь Сегодня». — Тренеры наблюдают за ее работой, присматриваются, оценивают. Если все сложится хорошо, для нас это будет хорошая поддержка. Девушке 26 лет, результаты могут быть на уровне двадцатки Кубка мира. Да и наших спортсменок такое соседство простимулирует. Если и в будущем лыжники из других стран будут предлагать присоединиться к белорусской сборной, мы будем их рассматривать. Но у нас есть условия: выигрываешь у белорусов
Коваленко не называл фамилии спортсменки, но как стало известно «СЭ», речь идет о 26-летней Виктории Калининой.
В этом сезоне она активно выступала на этапах Кубка Восточной Европы и
— Я помню Вику, несколько лет назад она привлекалась в юниорскую команду, — рассказал «СЭ» старший тренер юниорской и молодежной сборной России Владимир Тимофеев. — Это прилежная, хорошая спортсменка среднего уровня.
— По поводу перехода решения нет, поэтому фамилию спортсменки я пока называть не буду, — заявил в интервью «СЭ» президент Федерации лыжных гонок Белоруссии Андрей Коваленко. — К нам регулярно обращаются спортсмены, которые не попадают в российскую команду и ищут варианты, где бегать дальше. Если мы видим, что человек нам интересен, разговариваем с Еленой Валерьевной (Вяльбе — Прим. «СЭ»). Насчет последнего перехода мы к ней пока не обращались, потому что пока нет темы для предметного разговора. Это еще только декларация о намерениях.
— Когда вы поймете: нужна вам российская спортсменка или нет?
— В конце мая будет аттестация команды в Министерстве спорта. Там мы уже поймем конкретно, хотим видеть спортсменку у себя или нет. В прошлом году, например, мы рассматривали одного российского парня очень серьезного уровня, но нам сказали, что его без карантина не отпустят. И человек в итоге взял и ушел в биатлон.
— В российский биатлон?
— Нет, в белорусский.
— Судя по результатам, Виктория Калинина вряд ли готова сейчас занимать места в топ-20 Кубка мира.
— Я же говорил не о нынешних результатах, а о потенциале. Я же реально понимаю, что условную Непряеву нам не отдадут, даже в ту сторону смотреть не стоит. Значит, нужно думать о возможностях, которые заложены в спортсмене, и пытаться самим их раскрывать.
— Как Вяльбе реагирует на истории с переходами под другой флаг? Чего можно ожидать?
— Мы нормально общаемся, проблем нет. Если человек нам интересен, я открыто задаю вопрос: готова ли она рассмотреть возможность перехода без карантина или на
— На финансовую компенсацию вы в теории готовы?
— Конечно. Но все зависит от размера. В прошлом году мы рассматривали спортсмена, но регион выставил такие условия, какие мы не потянули.