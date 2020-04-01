Олимпийский чемпион из России рассказал о предложении принять допинг

«Было, когда мне предлагали: “Никит, во есть такое-то и такое-то”. Понятно, что это не афишируется. Открыто никто не будет говорить, но где-то кто-то может намекнуть. Я даже не видел этих людей, все через посредников», — рассказал Крюков. Он отметил, что вариант с допингом даже не рассматривал.