«Не надо сравнивать Ардашева с Большуновым». Итоги сезона от Олега Перевозчикова

Источник: Спорт-Экспресс

Перевозчиков не так часто мелькает в медиа-поле, как его более раскрученные коллеги по сборной Юрий Бородавко и Маркус Крамер. Между тем, у группы Перевозчикова были в этом сезоне заметные успехи. Несмотря даже на то, что год назад завершил карьеру самый звездный и опытный член этой команды — Максим Вылегжанин. Теперь Андрей Мельниченко стабильно был в топ-10 почти во всех своих гонках и занял в итоге 14-е место в общем зачете Кубка мира. Сергей Ардашев выиграл три медали, включая золото, на молодежном чемпионате мира. А 23-летний Иван Якимушкин стал открытием сезона в нашей команде, дважды поднявшись на подиум в отдельных гонках.

У Ларькова была обычная простуда, а не коронавирус

— Как ваша команда переживает карантин?

— Мы не виделись две недели, с момента возвращения с последнего этапа Кубка мира. Ребята поддерживают форму, насколько это возможно: кто-то работает в тренажерном зале, кто-то еще катается на лыжах.

— То есть катастрофы, как у биатлонистов, которым даже оружие не выдают, у вас нет?

— Я думаю, биатлонистам это только на пользу. Я же сам раньше занимался биатлоном. От винтовки, как и от тренера, иногда надо отдыхать.

— Как себя чувствует Андрей Ларьков, у которого несколько недель назад было подозрение на коронавирус?

— Тут больше журналисты всех напугали. Мы приехали на марафон в Осло, у Андрея на второй день поднялась температура, а через два часа я прочитал в прессе, что у него чуть ли не поставлен диагноз коронавирус. На самом деле, обычная простуда. Вернулся домой, прошел курс лечения, и уже давно все нормально.

— Как вы относитесь к инициативе норвежцев пробегать на лыжах 100 км и более, на выживание? В России этот челлендж поддержали Большунов и Ретивых, но из вашей группы — пока никто.

— Если ребята хотят, им интересно себя попробовать на таких дистанциях — то почему нет, молодцы. Я думаю, это хорошая тренировка. Ничего плохого тут не вижу, но и бежать 100 км сломя голову тоже не стоит.

— Если говорить про вашу группу в целом, насколько вы удовлетворены итогами сезона?

— Сезон был в целом проходной, без официальных стартов. У каждого спортсмена был индивидуальный план, который моделировал подводку к чемпионату мира. Все, перед кем ставилась задача попасть в «десятку» в конкретной гонке, с ней справились. Даже если это было после нагрузок, перед горным сбором и так далее. Но вообще, считаю, что даже если что-то не получилось, отсутствие результата — это тоже результат. Практически у всех отдача была позитивной, за исключением, может быть, двух-трех спортсменов.

— Кого вы имеете в виду?

— Кирилл Киливнюк сломал палец и только в конце января вышел на тот уровень, который мы планировали к началу сезона. Но отборочные соревнования на первенство мира уже закончились, он туда не попал и, соответственно, свою задачу не выполнил. Антон Тимашов посреди сезона на сборе в Чусовом поскользнулся на льду, упал на колено и разбил чашечку. Долго лечился, только начал выходить на нормальную форму. Я думал, что на чемпионате России он себя проявит, но… Еще один спортсмен — Ярослав Рыбочкин — весь сезон тоже мучился с разными мелкими проблемами. То заболел, то нужно было поехать на какие-то студенческие соревнования, то в феврале у него воспалился зуб мудрости и пришлось пить антибиотики. В итоге, всю зиму занимались непонятно чем. Только начнет тренироваться — опять какая-то напасть.

Победитель молодежного первенства мира гарантированно будет в топ-30 у взрослых

— Давайте поговорим про 21-летнего Сергея Ардашева, с которым вы работали первый год. Как впечатления?

— Летом он выглядел очень хорошо, как и еще один наш новичок Кирилл Киливнюк. Я им говорил: вы свой пыл поубавьте, потому что на моей памяти было масса спортсменов, которые ударно приступали к летним тренировкам, а потом к сезону сгорали. Они дружно говорили, что все нормально, но в итоге в октябре на вкатке их состояние уже было не очень. Киливнюк в этот момент сломал палец, а Ардашеву пришлось перекраивать свою подготовку. Тут надо отдать должное Елене Валерьевне (Вяльбе — Прим. «СЭ»), которая волевым решением дала ему возможность пробежать на этапе Кубке мира, хотя в те же сроки проходил отбор на молодежное первенство мира в Кирово-Чепецке. Мы к этому спринту в Оберсдорфе готовились, задача была — пройти пролог. В итоге, он стал 11-м. Тут уже стало понятно, что он отошел от летних объемов и готов к первенству мира.

— Почему там он бежал не все дистанции?

— Мы умышленно пропустили спринт, хотя не все в команде это поняли. Егор Сорин задавал вопросы, но я сказал: мы готовимся к гонке на 15 км классическим стилем и к эстафете.

— И он в классической гонке привез ближайшим преследователям отрыв больше минуты…

— Ну, сколько привез — столько привез. Это не панацея, наша задача — показывать такие же результаты во взрослом спорте. Конечно, эта победа придаст уверенности, мотивации. Но упиваться ей не стоит.

— По вашим ощущениям, тут нет речи о форсировании формы, как у многих наших юниоров, которые потом после перехода во взрослый спорт ничего не могут?

— Молодежный возраст — как раз промежуточный этап между юниорами и взрослым спортом. На этом этапе уже начали проявлять себя практически все мировые лидеры. Условно, победитель молодежного первенства мира гарантированно будет в топ-30 и по мужикам. В прошлом году, например, у нас Иван Якимушкин был в призах на молодежном чемпионате, а в этом — уже на этапах Кубка мира.

— Как вам сравнения между Ардашевым и Большуновым: оба больше любят классику, оба универсальны и почти одинаково хороши в спринте и на марафоне…

— Я вообще не сторонник сравнивать одного человека с другим. Это две модели машин можно сравнить, так как они пришли с одной фабрики, с одного конвейера. А как можно проводить параллели между совершенно разными личностями? Это две разных системы подготовки, разные тренеры, разный возраст и механизмы роста…

Два подиума Якимушкина на Кубке мира — это уже серьезно

— Молодой Якимушкин стал открытием сезона: два подиума, на «Тур де Ски» в разделке даже обыграл Большунова…

— Два подиума Якимушкина я расцениваю гораздо выше, чем даже победу Ардашева по молодежи. Потому что взрослый Кубок мира — это уже серьезно. Иван у меня готовится третий год, и постепенно, ступенька за ступенькой, шагает вверх. В этом году вот получилось шагнуть на подиум.

— Кажется, что ему не хватает универсальности, чтобы проявить себя в спринтах, а не только в дистанционных гонках?

— Летом на лыжероллерах ему в спринте равных нет. Получается, что взрывные качества и скоростная выносливость у него присутствуют. Но роллеры и лыжи — совсем разные вещи. Мы уже второй год пытаемся перенести то, что получается на роллерах, на снег, но это не так просто. Специфика толчка совсем разная. Одно дело — от жесткого асфальта, и другое — от снега, как будто в никуда. Может, еще и время не пришло, посмотрим. Ваня действительно очень много тренируется. Когда говорят про кого-то, что вот, он больше всех тренируется и поэтому показывает достойные результаты, можно подумать, что остальные работают меньше и поэтому не в медалях. Да некоторые тренируются еще больше, но не попадают на подиум. Любая пахота дает свои плоды, но не всегда это происходит сразу.

— Давайте поговорим об Андрее Мельниченко. Насколько вы довольны его сезоном?

— В целом, сезон стабильный, но без подиумов. Наверное, пора задуматься о том, чтобы стабильность, которая у него появилась в течение последних трех лет, перевести в качество. Все для этого есть: Андрей стал достаточно взрослый, уверенный, хорошо переваривает нагрузки. Теперь, как говорят в стрельбе, эту кучность нужно перенести в центр, ближе к медалям.

— В составе вашей группы на будущий год будут какие-то изменения?

— Впереди два очень ответственных сезона, с чемпионатом мира и затем Олимпийскими играми. Я думаю, что если опять провести ротацию, получится винегрет. У нас и в этом году были определенные сложности в организационном и методическом плане. Спортсмены все разные по возрасту и опыту, к каждому нужно искать индивидуальный подход. А каждый новый человек, который появляется в команде, требует дополнительного внимания. Получается, тогда я его отберу у остальных. Поэтому для себя я решил, что ближайшие два года сконцентрируюсь на тех спортсменах, которые есть. Хотя предложения взять кого-то еще есть, но я деликатно отказываю.

— Что будет с летними сборами и с планом подготовки?