Юрий Бородавко: У Большунова есть слабые места, но они не всем видны

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«БОЛЬШУНОВ ПРОБЕЖАЛ 134 КМ»

— Юрий Викторович, какие там условия — снег есть?

— Здесь настоящая зима, безоблачная погода, температура днем минус 7 — 9, ночью — до минус 12. Шикарно подготовленные трассы, круг составляет 34 км. Здесь уже проводилось много соревнований, а в прошлом году прошел чемпионат России.

— От Архангельска это далеко?

— Это юг Архангельской области, Устьянский район, поселок Октябрьский. До Архангельска более 400 километров по трассе.

— Какие задачи у этого сбора?

— Сезон получился неполным. Март месяц фактически вылетел из-за коронавируса. Поэтому не удалось выполнить весь запланированный объем соревновательной деятельности, а тренироваться все равно нужно. Во многих регионах России со снегом большие проблемы, вот поэтому приехали сюда.

— Большунов — главный герой сезона. Теперь, когда напряжение спало, он тренируется в удовольствие?

— Да, Саша получает удовольствие от тренировок. В чем-то испытывает себя. Вот на днях провел сверхдлительную тренировку, продолжительностью 6,5 часов. Проехал примерно 134 км. Здесь все условия, все, что только его душа пожелает. Поэтому работает в охотку.

— Хочу уточнить: 134 км он пробежал без остановок и без отдыха?

— Именно так.

— Коронавирус лютует. Как там у вас с этим обстоит дело?

— Все мы серьезно воспринимаем эту эпидемию. Считаем, что, безусловно, нужно минимизировать контакты. Если кто-то в нашем коллективе будет к этому легкомысленно относиться, пострадает вся группа. Наше преимущество в том, что мы живем своим маленьким мирком. А в самом поселке не так много жителей.

— Используете маски, перчатки?

— Ничего такого нет, поскольку мы живем обособленно. Контакты минимальные. Моем руки и используем антисептик. Питаемся тоже в одном и том же месте.

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«ДУМАЮ, НОРВЕЖЦЫ ЗНАЛИ, ЧТО ЗАКРОЮТ ГРАНИЦЫ»

— Вернемся к сезону. Ваш спортсмен стал первым в российской истории обладателем Кубка мира. Когда поняли, что Большой глобус никуда не денется: после победы в марафоне в Холменколлене, или, когда норвежцы отказались ехать в Северную Америку?

— Понимание приходило по мере сезона. С каждым стартом Александр все упрочивал свое лидирующее положение, было понятно, что он этот глобус не упустит. Если не вмешаются какие-то форс-мажорные обстоятельства: болезни или еще что-то. Поэтому мы никогда не говорили об этом. Решили дождаться официального окончания сезона, когда после последней гонки будут объявлены результаты.

— То есть, даже до потрясающей победы в марафоне в Холмеколлене вы понимали, что Александр Большой глобус не отдаст?

— Знаете, масла в огонь подлила та неудачная гонка в Тронхейме, где Александр не реализовал себя полностью. А так, фактически, судьба глобуса была решена по итогам Кубка Скандинавии.

— Как менялось настроение у Большунова и у команды в целом, после прилета в Канаду? Ведь сначала все, кроме норвежцев, собирались бежать. Потом вдруг одна за другой команды стали отказываться, потом вообще все отменили.

— Наша команда ехала в Канаду с самым боевым настроем. Саша после болезни пришел в себя, и ехал уже с серьезными намерениями побороться за очки. К сожалению, ситуация сложилась по-другому. И, скорее всего, у норвежцев было больше информации от федерации и от своего правительства по поводу скорого закрытия всех границ, поэтому они приняли такой упреждающий ход. Потом и все остальные страны сделали то же самое.

— Успели отпраздновать победу в Канаде?

— Не до этого было. Праздновать надо, когда победил в борьбе. А если ты глобус в руках не держишь… Конечно, все поздравляли, но той радости, которая ожидалась, конечно, ее не было. Некий сценарий праздника планировался, но все отменилось.

Йоханнес Клэбо радуется. | Источник: РИА

«КЛЭБО ПРИБАВЛЯЕТ И НА ДЛИННЫХ ДИСТАНЦИЯХ»

— У Большунова практически нет слабых мест. Или ему надо в чем-то прибавлять?

— Слабые места у него есть, но они не всем видны. Это компоненты технического и биометрического плана. Есть еще, над чем работать.

— Называть их не будете?

— Это ни к чему. Зачем это знать широкой публике.

— Йоханнес Клэбо во время марафона 40 километров находился в группе лидеров. Тоже прибавляет? Возможно, через пару лет сможет и марафон бегать?

— Да, тоже прибавляет, поскольку уже переходил в дистанционную группу. Норвежец много над этим работает. У него есть определенные подвижки. Если так дальше пойдет, то действительно, через год-два сможет выйти на высокий на высокий уровень.

— Согласны с мнением, что в ближайшие несколько лет Большунов и Клэбо будут бороться только между собой за Кубок мира?

— Трудно сказать.

Мы видим, что у норвежцев очень длинная скамейка. Всегда кто-то появляется. Есть такое выражение: «Не спи на лаврах». Никогда нельзя тешить себя мыслью, что ты самый сильный. Нужно работать и поднимать свой порог возможностей выше и выше.

— В чем уникальность Большунова? У Вас когда-нибудь был столь талантливый ученик?

— Не буду сравнивать: кто более талантливый, кто — менее. Дело в том, кто насколько смог реализовать себя и как распорядился своим талантом. И в свое время они показывали, что могут достичь результатов. Но Большунов талантлив по-своему. Он не похож ни на одного из моих предыдущих учеников.

«НЕ СУЩЕСТВУЕТ МОДЕЛИ ИДЕАЛЬНОГО ЛЫЖНИКА»

— Опишите свою модель идеального лыжника.

— Абсолютно идеальной модели нет. Давайте поставим рядом величайших спортсменов. Например, в свое время Павел Константинович Колчин был выдающимся лыжником. При этом весил 63 килограмма и был невысокого роста. Юха Мието — двухметровый, и также был выдающимся спортсменом. Даже сейчас поставить рядом щупленького Шура Рете и Александра Большунова. Первый — многократный чемпион мира, второй также успешен. Они все абсолютно разные. Их уникальность в том, что они смогли реализовать свои достоинства и подтянуть слабые места, распорядится правильно своим телом, которое дала им природа-матушка.

— Наталья Непряева пропустила из-за болезни много времени. Из-за этого опустилась со второго на третье место в Кубке мира. Как оцениваете ее сезон?

— Однозначно положительно. У нее была уникальная возможность во все трех зачетах Кубка мира быть в тройке лидеров. Из-за болезни, к сожалению, не удалось удержаться. Это недоработка тренерского штаба в какой-то степени — не смогли уберечь. Конечно, есть еще, над чем работать. Но все зависит от нее самой, как она сможет распорядиться своими кондициями, настроиться на сезон.

— Стина Нильссон выиграла все в лыжах, переходит в биатлон. Удивились?

— Она действительно выиграла очень много. Вот решила попробовать себя в биатлоне. Но в этом возрасте не так просто перестроиться на стрельбу. Однако есть масса удачных примеров переходов из лыжных гонок в биатлон. И не только в шведской команде, но и в российской. Многие наши лыжницы переходили и показывали выдающиеся результаты — Медведцева, Резцова, Ишмуратова. Они оставили огромный след в биатлоне.

— Почему лыжники редко решаются на такие переходы? Бегать умеют, а стрелять можно научиться.

— Сейчас биатлон уже не тот, что был когда-то. Раньше можно было за счет мастерства на лыжне решать все вопросы. Сегодня и дистанционный ход в биатлоне тоже подтянулся на достаточно высокий уровень. Скорость и точность стрельбы начинает играть решающую роль при равенстве сил.

Если взять норвежскую сборную, то в женской группе работает бывшая лыжница Элин Кристиансен. Норвежки используют методику, которую используют в лыжных гонках, и она дает результат. Уровень их сборной вырос где-то в три раза.

— Большунов не высказывал желания перейти в биатлон? «Возьму-ка я винтовочку, сделаю там всех! И призовые там побольше»…

— Не знаю, какое слово тут ключевое: «призовые» или «винтовочка», — смеется Юрий Бородавко. — Но таких разговоров не было. Думаю, что Александр в лыжах еще себя не до конца реализовал. У него пока очень много не одержанных побед. Ему сейчас не до биатлона.

— Если Владимир Драчев позвонит и предложит вам должность тренера в биатлонной сборной. Что ответите?

— Это будет разговор двух профессионалов, я ему выскажу свое мнение по этому поводу. Но сейчас у меня великолепная группа, с которой мне приятно работать. И эта работа доставляет мне огромное удовольствие. Плюс, есть еще нераскрывшиеся спортсмены. Считаю, должен вывести этих ребят на самый высокий уровень.