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17:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Каминский — о возвращении Клебо к спринтерам: Норвежцы боятся проиграть на Олимпийских играх

Бывший старший тренер спринтерской группы сборной России Юрий Каминский объяснил «СЭ» желание Йоханнеса Клебо вернуться для подготовки в спринтерскую группу.

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Источник: РИА "Новости"

К сезону-2019/2020 трехкратный олимпийский чемпион готовился с дистанционщиками. Он занял второе место в общем зачете Кубка мира, уступив россиянину Александру Большунову.

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— Клебо — спортсмен, обладающий уникальной способностью мышечных волокон. Это позволяет ему показывать хорошие результаты и в спринте, и на дистанциях в 10−15 километрах. Что касается 30-километровой гонки, там, видимо, проблемы с выносливостью. Он попробовал тренироваться в дистанционной группе, но что-то, видимо, пошло не так. Если бы мы знали детали тренировочного процесса, наверное, можно было бы сказать, почему это произошло. Думаю, это связано с показанными результатами. Очевидно, что и 15-км, и 30 км он стал бежать похуже. Решил вернуться в тихую гавань, как говорится. Все зависит от того, какие задачи ставятся перед Клебо. До Олимпийских игр в Пекине остается два года.

Норвежцы, наверное, просчитали: на длинных дистанциях необходимо бороться с Большуновым. В этом году у них получалось неудачно. Но они уже, думаю, все разложили по полочкам и сделали выводы. Они, видимо, хотят подготовить спортсмена, который будет финишировать в эстафете 4×10 километров. Боятся проиграть на Олимпийских играх Большунову. Им нужен финишер, который сможет бороться. В своей время они подготовили в спринтерской группе того же Крога, и Петтер Нортуг год или два там тренировался. В спринтерской группе отрабатывается больше элементов, связанных с контактной борьбой, тренируется острый, быстрый финиш. (Мария Никулашкина).

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