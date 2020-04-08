Каминский — о возвращении Клебо к спринтерам: Норвежцы боятся проиграть на Олимпийских играх

— Клебо — спортсмен, обладающий уникальной способностью мышечных волокон. Это позволяет ему показывать хорошие результаты и в спринте, и на дистанциях в 10−15 километрах. Что касается 30-километровой гонки, там, видимо, проблемы с выносливостью. Он попробовал тренироваться в дистанционной группе, но что-то, видимо, пошло не так. Если бы мы знали детали тренировочного процесса, наверное, можно было бы сказать, почему это произошло. Думаю, это связано с показанными результатами. Очевидно, что и 15-км, и 30 км он стал бежать похуже. Решил вернуться в тихую гавань, как говорится. Все зависит от того, какие задачи ставятся перед Клебо. До Олимпийских игр в Пекине остается два года.