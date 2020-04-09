Переливал кровь в день открытия Олимпиады? Обнародованы новые подробности в деле Полторанина

Как сообщает DELFIСПОРТ, полная информация содержится в отчете, который получила Eesti Päevaleht от Международной федерации лыжного спорта. В ней раскрыты детали, когда стали заниматься кровяным допингом фигуранты скандала на чемпионате мира в Зеефельде.

Напомним, 27 февраля 2019 года Полторанин не вышел на старт ЧМ в Австрии на своей коронной дистанции, где должен был бороться за медаль, — индивидуальной гонки на 15 километров. Затем появились сообщения, что он арестован австрийской полицией за нарушение антидопинговых правил. Позже появились новости о том, что казахстанец дал признательные показания и был выпущен из тюрьмы. Официально же решение о его дисквалификации было опубликовано лишь спустя год — в январе 2020-го.

«Три эстонских лыжника — Андреас Веэрпалу, Карел Таммъярв и добровольно признавшийся Альго Кярп — первый раз сделали запрещенное переливание крови в один день. Это случилось 22 февраля 2017 года. Именно с этой даты аннулированы их результаты на соревнованиях.

Вместе с обзором допинг-скандала эстонских лыжников ФИС направила Eesti Päevaleht и информацию по Полторанину, который тренировался под руководством Андруса Веэрпалу и Мати Алавера.

Ранее казахстанец отрицал все обвинения в свой адрес в использовании кровяного допинга. Из обзора ФИС следует, что казахстанец встал на запрещенный путь значительно позже эстонских лыжников. Результаты Полторанина отменены с 9 февраля 2018 года — именно в этот день в Пхенчхане состоялось открытие зимней Олимпиады.

В Пхенчхане Полторанин рассчитывал завоевать медаль на дистанции 50 километров. Награды в марафоне разыгрывались в предпоследний день Олимпиады, 24 февраля. Долгое время опытный гонщик находился в лидирующей тройке, но после отметки 40 километров Полторанин резко сдал и занял лишь 15-е место (+5.15).

За нарушение антидопинговых правил ФИС дисквалифицировала Веэрпалу-младшего, Таммъярва и Полторанина на четыре года. Добровольно признавшийся в манипуляциях с кровяным допингом Кярп получил запрет на 2,5 года.

Алавер получил от ФИС 4-летнюю дисквалификацию. За склонение спортсменов к допингу Харьюский уездный суд приговорил опытного тренера к одному году тюремного наказания условно.