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9 апреля, источник: Sport24

Губерниев ответил на критику Вяльбе: «Это клиника. Бедная женщина»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику в свой адрес со стороны президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

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Источник: РИА "Новости"

«Свят, свят… Боже мой, ну как можно реагировать на этот абсолютно бессмысленный речевой поток. Мысли свои ясно выражать и думать — это вам не чемпионаты в разгар пандемии проводить. Клянусь бледной тенью бывшего губернатора Архангельской области. Тут не до хайпа, тут клиника. Бедная женщина», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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Ранее Вяльбе дала интервью, в котором заявила, что у Губерниева очень большое самомнение, а также отметила, что продолжит ограждать его вмешательство в команду, так как он пытается переходить рамки допустимого.

«Я вообще не хочу, чтобы он комментировал лыжные гонки. Думаю, на этом надо закончить. Потому что завтра все СМИ будут об этом писать, а Дмитрий, безусловно, будет на это отвечать и получать, как он говорит, хайп. Считать себя самым великим — его право. Но я считаю, что нам такой комментатор не нужен», — заявила Вяльбе в своем интервью.

Дмитрий Губерниев: мы очень нежно общаемся с Вяльбе
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