Губерниев ответил на критику Вяльбе: «Это клиника. Бедная женщина»

Источник: РИА "Новости"

«Свят, свят… Боже мой, ну как можно реагировать на этот абсолютно бессмысленный речевой поток. Мысли свои ясно выражать и думать — это вам не чемпионаты в разгар пандемии проводить. Клянусь бледной тенью бывшего губернатора Архангельской области. Тут не до хайпа, тут клиника. Бедная женщина», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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Ранее Вяльбе дала интервью, в котором заявила, что у Губерниева очень большое самомнение, а также отметила, что продолжит ограждать его вмешательство в команду, так как он пытается переходить рамки допустимого.