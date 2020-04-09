Губерниев ответил на критику Вяльбе: «Это клиника. Бедная женщина»
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику в свой адрес со стороны президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику в свой адрес со стороны президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.
«Свят, свят… Боже мой, ну как можно реагировать на этот абсолютно бессмысленный речевой поток. Мысли свои ясно выражать и думать — это вам не чемпионаты в разгар пандемии проводить. Клянусь бледной тенью бывшего губернатора Архангельской области. Тут не до хайпа, тут клиника. Бедная женщина», — написал Губерниев в своем
Ранее Вяльбе дала интервью, в котором заявила, что у Губерниева очень большое самомнение, а также отметила, что продолжит ограждать его вмешательство в команду, так как он пытается переходить рамки допустимого.
«Я вообще не хочу, чтобы он комментировал лыжные гонки. Думаю, на этом надо закончить. Потому что завтра все СМИ будут об этом писать, а Дмитрий, безусловно, будет на это отвечать и получать, как он говорит, хайп. Считать себя самым великим — его право. Но я считаю, что нам такой комментатор не нужен», — заявила Вяльбе в своем интервью.