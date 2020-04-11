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16:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Непряева: У меня до сих пор есть проблемы с лишним весом

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Сергей Фукс. Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, что испытывает проблемы с лишним весом.

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В прошедшем сезоне Непряева заняла третье место в общем зачете Кубка мира.

«У меня до сих пор есть проблемы с весом, я не скрываю этого. Вы видели моих соперниц? Стараюсь с этим справляться, но иногда он помогает на спусках», — сказала Непряева во время прямого эфира в Instagram проекта «На лыжи!»

Во время загрузки произошла ошибка.

Заключительные гонки прошедшего сезона были отменены из-за распространения коронавируса. «Не боюсь потерять форму, я же тренируюсь. Если карантин продлится дольше, чем до середины мая, то это будет очень печально. Я думаю, что не должно это продлиться так долго, максимум май еще. Думаю, к лету это все утихомирится», — отметила лыжница.

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