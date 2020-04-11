Непряева: У меня до сих пор есть проблемы с лишним весом

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В прошедшем сезоне Непряева заняла третье место в общем зачете Кубка мира.

«У меня до сих пор есть проблемы с весом, я не скрываю этого. Вы видели моих соперниц? Стараюсь с этим справляться, но иногда он помогает на спусках», — сказала Непряева во время прямого эфира в Instagram проекта «На лыжи!»

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