Непряева: У меня до сих пор есть проблемы с лишним весом
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Сергей Фукс. Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, что испытывает проблемы с лишним весом.
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Сергей Фукс. Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, что испытывает проблемы с лишним весом.
В прошедшем сезоне Непряева заняла третье место в общем зачете Кубка мира.
«У меня до сих пор есть проблемы с весом, я не скрываю этого. Вы видели моих соперниц? Стараюсь с этим справляться, но иногда он помогает на спусках», — сказала Непряева во время прямого эфира в Instagram проекта «На лыжи!»
Заключительные гонки прошедшего сезона были отменены