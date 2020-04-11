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20:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийский чемпион Легков помог врачам в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков сообщил, что доставил подмосковным врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией, средства защиты.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Узнал о сложной ситуации в МСЧ-94 в Пересвете, где очень нужны средства защиты для врачей, сразу же привез из Красноармейска профессиональные защитные экраны. Надеюсь, в ближайшие дни удастся помочь еще и масками. Нынешняя ситуация требует от каждого из нас особого внимания и поддержки тех, кто на передовой в борьбе за здоровье людей», — написал Легков на своей странице в Instagram.

Ранее в субботу оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области сообщил, что число заболевших в Подмосковье достигло 1082 человек.

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