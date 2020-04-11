Олимпийский чемпион Легков помог врачам в борьбе с коронавирусом

«Узнал о сложной ситуации в МСЧ-94 в Пересвете, где очень нужны средства защиты для врачей, сразу же привез из Красноармейска профессиональные защитные экраны. Надеюсь, в ближайшие дни удастся помочь еще и масками. Нынешняя ситуация требует от каждого из нас особого внимания и поддержки тех, кто на передовой в борьбе за здоровье людей», — написал Легков на своей странице в Instagram.