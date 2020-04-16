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12:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стал известен состав кандидатов в сборную России по лыжным гонкам

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Стал известен состав спортсменов-кандидатов и тренеров сборной команды России по лыжным гонкам на спортивный сезон-2020/21, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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10
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Список кандидатов и тренеров был утвержден на заседании президиума ФЛГР, которое прошло в режиме конференц-связи 15 апреля. Всего для централизованной подготовки будут задействованы 39 лыжников.

С тренером Юрием Бородавко будет работать обладатель большого Хрустального глобуса прошлого сезона Александр Большунов, а также Андрей Собакарев, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталия Мекрюкова и Наталья Непряева. Под руководством Маркуса Крамера будут тренироваться Евгений Белов, Иван Кириллов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Майя Якунина и Анастасия Кулешова (Седова) и Юлия Ступак (Белорукова), пропустившие прошлый сезон по причине беременности.

Группа Олега Перевозчикова: Сергей Ардашев, Александр Бессмертных, Кирилл Киливнюк, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Антон Тимашов, Иван Якимушкин.

Группа Егора Сорина: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Андрей Кузнецов, Илья Порошкин, Денис Филимонов, Анна Грухвина, Нина Дуботолкина, Кристина Кускова, Христина Мацокина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина (Алешина), Анастасия Фалеева.

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