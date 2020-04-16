Стал известен состав кандидатов в сборную России по лыжным гонкам

Список кандидатов и тренеров был утвержден на заседании президиума ФЛГР, которое прошло в режиме конференц-связи 15 апреля. Всего для централизованной подготовки будут задействованы 39 лыжников.

С тренером Юрием Бородавко будет работать обладатель большого Хрустального глобуса прошлого сезона Александр Большунов, а также Андрей Собакарев, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталия Мекрюкова и Наталья Непряева. Под руководством Маркуса Крамера будут тренироваться Евгений Белов, Иван Кириллов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Майя Якунина и Анастасия Кулешова (Седова) и Юлия Ступак (Белорукова), пропустившие прошлый сезон по причине беременности.