Стал известен состав кандидатов в сборную России по лыжным гонкам
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Стал известен состав
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Стал известен состав
Список кандидатов и тренеров был утвержден на заседании президиума ФЛГР, которое прошло в режиме
С тренером Юрием Бородавко будет работать обладатель большого Хрустального глобуса прошлого сезона Александр Большунов, а также Андрей Собакарев, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталия Мекрюкова и Наталья Непряева. Под руководством Маркуса Крамера будут тренироваться Евгений Белов, Иван Кириллов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Майя Якунина и Анастасия Кулешова (Седова) и Юлия Ступак (Белорукова), пропустившие прошлый сезон по причине беременности.
Группа Олега Перевозчикова: Сергей Ардашев, Александр Бессмертных, Кирилл Киливнюк, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Антон Тимашов, Иван Якимушкин.
Группа Егора Сорина: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Андрей Кузнецов, Илья Порошкин, Денис Филимонов, Анна Грухвина, Нина Дуботолкина, Кристина Кускова, Христина Мацокина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина (Алешина), Анастасия Фалеева.