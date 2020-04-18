Губерниев рассказал о «темных делишках» в сборной России по лыжным гонкам

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Губерниев заявил, что понимает, почему его вопросы не нравятся главе Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе. «Они там занимаются какими-то темными делишками и прекрасно понимают, что, когда я буду комментировать, я же обо всем расскажу», — заметил он.

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Комментатор подчеркнул, что в национальной команде по лыжным гонкам все «прогнило» даже сильнее, чем в команде по биатлону.

Ранее между Губерниевым и трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой разразился скандал из-за того, что бывшая спортсменка отказалась соблюдать режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. Губерниев отреагировал на поведение Резцовой оскорблением. «Господи, почему мои спортивные кумиры на самом деле такие дебилы», — написал он в социальных сетях.