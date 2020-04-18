Губерниев рассказал о «темных делишках» в сборной России по лыжным гонкам
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил ситуацию в сборной России по лыжным гонкам. Интервью с журналистом доступно на
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил ситуацию в сборной России по лыжным гонкам. Интервью с журналистом доступно на
Губерниев заявил, что понимает, почему его вопросы не нравятся главе Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе. «Они там занимаются
Комментатор подчеркнул, что в национальной команде по лыжным гонкам все «прогнило» даже сильнее, чем в команде по биатлону.
Ранее между Губерниевым и трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой разразился скандал
Резцова призвала отстранить Губерниева от работы. А четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил всем, кого оскорблял журналист, подать на него в суд.