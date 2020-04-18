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15:16 (мск), источник: ТАСС

Большунов до сих пор не получил призовые за победу в лыжном марафоне в Холменколлене

ТАСС, 18 апреля. Организаторы марафона в норвежском Холменколлене из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса до сих пор не выплатили призовые лыжникам, включая россиянина Александра Большунова. Об этом сообщает телеканал NRK.

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Источник: РИА "Новости"

Марафон на 50 км классическим стилем с общего старта, победителем которого стал Большунов, состоялся 8 марта и стал заключительной гонкой Кубка мира из-за отмены последующих соревнований в связи эпидемиологической ситуацией.

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Второе и третье места заняли норвежцы Симен Крюгер и Эмиль Иверсен соответственно. У женщин в марафоне на 30 км победа на счету шведки Фриды Карлссон, второй стала победительница общего зачета норвежка Тереза Йохауг, третьей — также представительница Швеции Эбба Андерссон.

«В данной ситуации должен действовать совет директоров. Нам нужно убедиться, что у нас есть план в этой чрезвычайной ситуации, прежде чем мы расплатимся с нашими кредиторами. Поэтому с выплатой призовых придется подождать, пока все не будет под контролем», — заявила председатель оргкомитета этапа в Холменколлене Кристин Вестгрен Сотерей.

За победу Большунов должен был получить 10 тыс. швейцарских франков ($10,3 тыс.), Крюгер и Иверсен — 7,5 тыс. и 5 тыс. соответственно. Аналогичные размеры призовых и в женском зачете гонки.

Большунов в минувшем сезоне стал первым в современной истории России обладателем Большого хрустального глобуса. Также на его счету три серебряные и одна бронзовая медали Олимпийских игр — 2018, а также четыре серебряные медали чемпионата мира — 2019.

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