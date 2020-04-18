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18 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Большунов до сих пор не получил призовые за победу в марафоне в Холменколлене

Организаторы марафона в норвежском Холменколлене из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса до сих пор не выплатили призовые лыжникам, включая россиянина Александра Большунова, сообщает NRK.

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Организаторы марафона в норвежском Холменколлене из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса до сих пор не выплатили призовые лыжникам, включая россиянина Александра Большунова, сообщает NRK.

Забег на 50 километров прошел 8 марта. Большунов выиграл ту гонку. За победу россиянин должен был получить 10 тысяч швейцарских франков.

Этот этап стал заключительной гонкой Кубка мира из-за отмены последующих соревнований в связи эпидемиологической ситуацией.

Большунов в минувшем сезоне стал первым в современной истории России обладателем Большого хрустального глобуса.

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