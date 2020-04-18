Большунов до сих пор не получил призовые за победу в марафоне в Холменколлене
Организаторы марафона в норвежском Холменколлене
Организаторы марафона в норвежском Холменколлене
Организаторы марафона в норвежском Холменколлене
Забег на 50 километров прошел 8 марта. Большунов выиграл ту гонку. За победу россиянин должен был получить 10 тысяч швейцарских франков.
Этот этап стал заключительной гонкой Кубка мира
Большунов в минувшем сезоне стал первым в современной истории России обладателем Большого хрустального глобуса.