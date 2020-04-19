Глеб Ретивых: Нет желания переходить в биатлон

Источник: РИА "Новости"

«ОСТАВАЛСЯ ОДИН ВАРИАНТ — БЕЖАТЬ ПО КАМЕ»

— Чайковский вроде город небольшой. Магазин от дома далеко?

— Ну, как небольшой, средний, нормальный — 80 тыс жителей

— В Москве дальше, чем на 150 метров от дома отходить нельзя. Иначе — штраф 15 тысяч рублей. У вас, наверное, с этим попроще?

— У нас тоже ввели жесткие меры. Кто нарушает, тех штрафуют. Пропусков пока не ввели, но соблюдать правила нужно. Если ты, например, отправляешься в магазин, у тебя должны быть очки, маска. Правда, я сам только пару раз в магазин выбирался. Еще до введения карантина закупился продуктами на три недели вперед. И вот на днях второй раз выбрался.

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— Как проводите время? Сейчас все смотрят фильмы, сериалы.

— Время провожу с семьей, с ребенком. Составил программу обучения. С утра — английский, потом выходим на прогулку по своей территории возле дома. Вечером опять занимаемся с ребенком. София очень активная девочка, в июле будет 4 года.

— Александр Большунов на сборе в Малиновке, который завершился 4 апреля, пробежал 134 километра. Вы тоже решили последовать его примеру, пробежали вдоль по Каме 100 км.

— Я с Саши пример не брал. Не знаю, в какой день он бежал, но, думаю, я это сделал раньше него. Точно не помню по срокам. Но это было еще до введения карантина.

— Как вдруг решились на такое?

— Давно хотелось воплотить эту мечту. И тут как-то все совпало: и погода, и настроение. Понимал, что скоро нас могут закрыть на карантин.

К тому времени уже закрыли наш биатлонный комплекс.

Негде было тренироваться. Оставался только вариант — бегать по Каме.

— Вы — спринтер, все-таки решиться надо было на такое. Знаю, 70 км вы уже бегали. 100 кмдались тяжелее?

— Спринтер спринтером, но летом я тренируюсь со всеми. Делаю точно такой же объем, как Сергей Устюгов. Может даже и больше. Я понимал, что мне от себя ожидать, на что способен. Я проводил тренировку с 50-ю км кросса. Похожие ощущения испытываешь с 80-го по 100-й километр.

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«ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ ТОЛЬКО РЮКЗАК ПОМЕНЯТЬ»

— Вы бежали вдвоем. Как удалось найти напарника на такое непростое испытание?

— Мой напарник уже десять лет является моим спарринг-партнером, это Андрей Арасланов. Мы часто тренируемся вместе.

— Во время забега вы питались бананами, бутербродами. Остановки для приема пищи делали?

— Нет, бутерброды, печенья ели на ходу. Останавливались на пару минут, поменять рюкзак. У нас на двоих был один рюкзак, где лежала еда, вода. Если не меняться, от лямок плечи устают. Поэтому каждые час-полтора передавали друг другу рюкзак.

— Маршрут поделили поровну — по 50 км?

— Мы бежали по ледяному настилу из замерзшего снега, который образовался поверх льда. Где-то это было в пятидесяти метрах от берега, где-то — в ста пятидесяти. В одну сторону мы легко прошли 60 км часа примерно за три. Лыжи очень хорошо скользили. Затем солнышко стало припекать, снег стал подтаивать, мы решили повернуть обратно. Получилось, что обратно пробежали 40 км. Сократили путь прямо через Каму, не забегали ни в какие проливы.

— Норвежцы рекорд за рекордом ставят. Андрес Окленд преодолел 320 км за 17 с лишним часов. Затем группа норвежцев пробежала 516 км за 31 час. В ней были оба брата Окленд. Как относитесь к таким достижениям?

— Если поставить цель установить рекорд, почему бы нет? Не думаю, что для них это было слишком сложно. Все эти спортсмены являются сверхмарафонцами. На тренировках они выполняют огромные объемы. База у них заложена серьезная.

На самом деле, ничего прикольного в этом нет. Если ты решил пробежать 100 км, это ради того, чтобы преодолеть себя. Преодолеть некий барьер, испытать свои возможности. Это такая тренировка воли.

«ОКАЗАТЬСЯ В МИРОВОМ ТОП-30- ОЧЕНЬ НЕПЛОХО»

— В этом сезоне вы один раз побывали на подиуме на этапе Кубка мира. Как оцениваете сезон?

— Оценку ставить не буду, но скажу, что сезоном недоволен. Были возможности оказаться на подиуме не один раз, но всегда чего-то немного не хватало. Но я уже примерно знаю, в чем дело. В Канаде, когда этапы были отменены, мы беседовали с МаркусомКрамером (страшим тренером сборной России. — Прим. ред.). Провели некий анализ причин не совсем удачных гонок. Будем отталкиваться от этого, и поменяем подготовку к сезону.

— Все лыжники — максималисты. Часто недовольны даже местом в первой десятке мирового рейтинга. Но я хочу в условиях пандемии добавить положительных эмоций. Вы по итогам Кубка мира этого сезона заняли 25-е место в мировом топе в общем зачете. В шахматах или теннисе попасть в топ-30 мирового рейтинга, это очень круто. Как оцените свое 25-е место?

— Думаю, опасть в топ-30 — очень хороший результат. Просто наши лыжники в последние годы избаловали болельщиков победами, что уже десятое место в рейтинге считается плохим результатом. Хочу таким критикам напомнить, какие результаты были у наших лыжников восемь или десять лет назад.

— В рейтинге спринтеров вы на 7-м месте…

— Третий год подряд я на 7-м месте в этом рейтинге.

— Три года в топ-10. Если б наши биатлонисты такую стабильность показывали… Пару слов про биатлон. Президент СБР Владимир Драчев сказал, что составлен список лыжников, которым будут предлагать перейти в биатлон. Вы, случаем, не в этом списке?

— Мне ничего про этот список не известно. Если он действительно существует, хотелось бы на него взглянуть.

— Если предложат, есть желание винтовку в руки взять?

— Мне такого предложения не поступало. Но желания нет. Если у меня получается показывать результаты в лыжных гонках, зачем менять специализацию?

— Крамер вас подбадривает: ребята, не унывайте, скоро все пройдет?

— Мы несколько раз беседовали с Маркусом, но о спорте даже не говорили. Он рассказывал, какая ситуация в Германии, я ему говорил, что у нас происходит. Если сложилась такая ситуация, нужно ее принять и находить в ней плюсы. Спортсмены часто жалуются, что мало времени проводят с семьей. Вот вам прекрасный шанс — побыть со своими близким.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Глеб РЕТИВЫХ

Родился 30 декабря 1991 года в Чайковском.

Тренер — Маркус Крамер.

Бронзовый призер чемпионата мира в личном спринте и серебряный призер в командном спринте (2019). Призер этапов Кубка мира. Многократный чемпион России.