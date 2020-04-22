Олимпийская чемпионка Якобсен завершила карьеру, чтобы стать врачом
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Норвежская лыжница Астрид Якобсен заявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 33 лет.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Норвежская лыжница Астрид Якобсен заявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 33 лет.
«Я решила назвать вещи своими именами. Сейчас я больше мечтаю о жизни медработника, чем о лыжных гонках, поэтому я должна поставить точку», — сказала Якобсен в интервью NRK.
Сообщается, что решение о завершении карьеры спортсменки и работе врача было принято лыжницей во многом
Якобсен является олимпийской чемпионкой 2018 года в эстафете и трехкратной чемпионкой мира.