Олимпийская чемпионка Якобсен завершила карьеру, чтобы стать врачом

Источник: Спорт РИА Новости

«Я решила назвать вещи своими именами. Сейчас я больше мечтаю о жизни медработника, чем о лыжных гонках, поэтому я должна поставить точку», — сказала Якобсен в интервью NRK.

Сообщается, что решение о завершении карьеры спортсменки и работе врача было принято лыжницей во многом из-за ситуации с распространением коронавируса.