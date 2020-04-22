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18:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийская чемпионка Якобсен завершила карьеру, чтобы стать врачом

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Норвежская лыжница Астрид Якобсен заявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 33 лет.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Я решила назвать вещи своими именами. Сейчас я больше мечтаю о жизни медработника, чем о лыжных гонках, поэтому я должна поставить точку», — сказала Якобсен в интервью NRK.

Сообщается, что решение о завершении карьеры спортсменки и работе врача было принято лыжницей во многом из-за ситуации с распространением коронавируса.

Якобсен является олимпийской чемпионкой 2018 года в эстафете и трехкратной чемпионкой мира.

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