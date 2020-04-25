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25 апреля, источник: Lenta.Ru

Губерниев отказался пить с Вяльбе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посчитал неудачной идею о примирении с помощью распития алкоголя с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

«А какой смысл мне с ней пить? Может быть, она это сделает без меня?» — заявил Губерниев. Он также отметил, что не ссорился с главой ФЛГР. По словам журналиста, в его профессии нельзя быть для всех хорошим, потому что постоянно нужно задавать острые вопросы.

В начале марта Вяльбе пожаловалась на работу Губерниева во время чемпионата мира по лыжным гонкам в Зеефельде, посчитав комментатора агрессивным. За несколько дней до этого журналист в эфире обратил внимание на крестившуюся главу ФЛГР. Он заявил, что тренерскому штабу нужно не креститься, а лучше продумывать тактику.

Вяльбе выступала с критикой Губерниева и перед началом ЧМ. Она пообещала оградить спортсменов от интервью журналиста.

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