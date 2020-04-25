Губерниев отказался пить с Вяльбе

«А какой смысл мне с ней пить? Может быть, она это сделает без меня?» — заявил Губерниев. Он также отметил, что не ссорился с главой ФЛГР. По словам журналиста, в его профессии нельзя быть для всех хорошим, потому что постоянно нужно задавать острые вопросы.