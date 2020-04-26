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13:24 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Чемпион ОИ лыжник Сундбю выведен из состава сборной Норвегии на следующий сезон

ТАСС, 26 апреля. Двукратный олимпийский чемпион Мартин Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам на следующий сезон Кубка мира. Об этом сообщает телеканал NRK.

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Источник: РИА "Новости"

Состав команды уменьшился с 15 до 12 человек. По информации источника, сокращение состава может быть связано с экономической ситуацией в Федерации лыжных видов спорта Норвегии. Ранее 35-летний Сундбю заявлял, что не собирается стоять на пути у молодых лыжников.

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В прошлом сезоне Сундбю занял 25-е место в общем зачете Кубка мира, норвежцу принадлежит рекорд Кубка мира по количеству набранных за сезон очков (2634). Сундбю неизменно входил в состав сборной Норвегии с 2008 года, трижды выигрывал общий зачет Кубка мира (2014, 2016, 2017). Также он дважды выигрывал многодневку «Тур де Ски» (2014, 2016). В июле 2016 года он был дисквалифицирован на два месяца и лишен побед в Кубке мира сезона-2014/15 и «Тур де Ски» (2015), так как был уличен в превышении максимальной дозы разрешенного к использованию препарата от астмы.

В активе Сундбю две золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль Олимпийских игр, четыре золотые, три серебряные и две бронзовые награды мировых первенств.

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