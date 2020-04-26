Легков: Желаю спортсменам «с головой» поддерживать форму на самоизоляции

«Спортсменам желаю в этой ситуации находить варианты тренировок, все зависит от головы и отношения к делу. Есть регионы, где не так все глобально с коронавирусом, где все же возможно выходить в лес, если аккуратно. Если есть такие условия, потихоньку, с головой, все правильно делая, без различных эксцессов, выходить и поддерживать форму. Можно бегать, отжиматься, дорожку дома поставить, мячи, баклажки с водой — что угодно, лишь бы тренироваться. Я считаю, что все зависит от человека», — сказал Легков по телефону.