Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Торпедо-БелАЗ
Рух
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Ислочь
Витебск
Футбол. Зарубежный
14:00
Слуцк
Белшина
32
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
13
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
02
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
02
Все события
Фоторепортажи
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
18Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса
16:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легков: Желаю спортсменам «с головой» поддерживать форму на самоизоляции

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Сергей Фукс. Спортсмены при желании могут найти возможности тренироваться в условиях самоизоляции, но делать это нужно аккуратно, считает олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Из-за пандемии коронавируса было приостановлено или отменено подавляющее количество спортивных мероприятий по всему миру.

«Спортсменам желаю в этой ситуации находить варианты тренировок, все зависит от головы и отношения к делу. Есть регионы, где не так все глобально с коронавирусом, где все же возможно выходить в лес, если аккуратно. Если есть такие условия, потихоньку, с головой, все правильно делая, без различных эксцессов, выходить и поддерживать форму. Можно бегать, отжиматься, дорожку дома поставить, мячи, баклажки с водой — что угодно, лишь бы тренироваться. Я считаю, что все зависит от человека», — сказал Легков по телефону.

«Лыжный спорт — такой вид, где спортсмены, если захотят, могут найти возможность тренироваться. Можно сделать упражнения на диване или коврике, от которых можно устать. Это касается любого вида спорта, а лыжника в большей степени, потому что это разносторонний человек, он умеет все — прыгать, бегать, скакать, на коврике заниматься, здесь проблем нет», — добавил он.

 Одна из самых красивых спортсменок России и ее тату
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Госпитализированный отец Хабиба рассказал о своем самочувствии
Экс-игрок ЦСКА высказался о не знающих меры в алкоголе русских
Дезинфекция боксеров. Коронавирусный сюр на вечере в Никарагуа
ПСЖ предложил «Манчестер Юнайтед» за полузащитника двух игроков
Еще один чемпионат досрочно завершен из-за коронавируса
Ловчев рассказал историю, связанную с легендарным Кройфом
Хабиб уверен в победе Гэтжи над Фергюсоном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь