Легков о благотворительности: Я делаю это не для того, чтобы выпендриться

«Это однозначно благотворительность, она не направлена на то, что я хочу перед кем-то выпендриться или что-то еще. Просто у меня прекрасные отношения с друзьями, товарищами, их компании сейчас делают защитные экраны, антисептики, спортивное питание. Они предлагают помощь безвозмездно, мы делаем все, что возможно в этой ситуации», — сказал Легков по телефону.

«На самом деле, страх перед коронавирусом присутствует, я, как и все другие люди, переживаю. Езжу по больницам, выхожу в общество, но это не то что долг, я не бью себя в грудь, это просто человеческие качества, которые есть у каждого. Это никак не связано с депутатством, это просто человеческие качества. Многие критикуют, но мне не нужны реклама и пиар, самое главное — есть реальная помощь в такое время. Лучше сделать хоть что-то, чем не сделать ничего. На критику я внимания не обращаю, есть очень много людей, которые поддерживают, а гадости я не читаю», — добавил он.