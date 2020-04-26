Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Ислочь
Витебск
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Торпедо-БелАЗ
Рух
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Слуцк
Белшина
32
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
13
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
02
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
02
Все события
Фоторепортажи
31ЦСКА, завоевавший Кубок УЕФА. Где они сейчас?
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легков о благотворительности: Я делаю это не для того, чтобы выпендриться

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Сергей Фукс. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал РИА Новости о причинах оказания помощи подмосковным больницам, борющимся с коронавирусом.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Об акции помощи Легков ранее рассказал в своем Instagram.

«Это однозначно благотворительность, она не направлена на то, что я хочу перед кем-то выпендриться или что-то еще. Просто у меня прекрасные отношения с друзьями, товарищами, их компании сейчас делают защитные экраны, антисептики, спортивное питание. Они предлагают помощь безвозмездно, мы делаем все, что возможно в этой ситуации», — сказал Легков по телефону.

Во время загрузки произошла ошибка.

«На самом деле, страх перед коронавирусом присутствует, я, как и все другие люди, переживаю. Езжу по больницам, выхожу в общество, но это не то что долг, я не бью себя в грудь, это просто человеческие качества, которые есть у каждого. Это никак не связано с депутатством, это просто человеческие качества. Многие критикуют, но мне не нужны реклама и пиар, самое главное — есть реальная помощь в такое время. Лучше сделать хоть что-то, чем не сделать ничего. На критику я внимания не обращаю, есть очень много людей, которые поддерживают, а гадости я не читаю», — добавил он.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Одна из самых красивых спортсменок России и ее тату
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Госпитализированный отец Хабиба рассказал о своем самочувствии
Марат Сафин назвал российских теннисных тренеров физруками
Чемпион мира не может договориться с «Реалом» о контракте
Футбольный агент оценил шансы Кокорина уехать в Европу
Олимпийский чемпион Капризов получил необычный подарок (фото)
Газзаев предложил вдвое сократить число футбольных клубов в РФ
Орещук: Агент спас Дзюбу после истории с кошельком Быстрова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь