«Любимая». Лучший лыжник мира Большунов выложил фото со своей девушкой
Российский лыжник Александр Большунов опубликовал в инстаграме фотографию со своей подругой Анной Жеребятьевой.
Российский лыжник Александр Большунов опубликовал в инстаграме фотографию со своей подругой Анной Жеребятьевой.
«Любимая», — подписал фото Большунов.
Большунов в минувшем сезоне стал первым лыжником в новейшей российской истории, кому удалось завоевать Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам. Жеребятьева в 2019 году завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате мира по лыжам.