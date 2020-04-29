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22:25 (мск), источник: Sport24

«Любимая». Лучший лыжник мира Большунов выложил фото со своей девушкой

Российский лыжник Александр Большунов опубликовал в инстаграме фотографию со своей подругой Анной Жеребятьевой.

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

«Любимая», — подписал фото Большунов.

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Большунов в минувшем сезоне стал первым лыжником в новейшей российской истории, кому удалось завоевать Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам. Жеребятьева в 2019 году завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате мира по лыжам.

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