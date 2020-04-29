«Любимая». Лучший лыжник мира Большунов выложил фото со своей девушкой

Большунов в минувшем сезоне стал первым лыжником в новейшей российской истории, кому удалось завоевать Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам. Жеребятьева в 2019 году завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате мира по лыжам.