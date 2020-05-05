Русский допинг-скандал на Олимпиаде в США. Как Лазутина и Данилова попались на ЭПО и лишились 5 медалей

Источник: Sport24

Олимпиада в Солт-Лейк-Сити вошла в историю не только благодаря введениям новых дисциплин, феноменальным результатам Уле-Эйнара Бьорндалена (четыре золота из четырех), «Зиме» Алексея Ягудина и победе Норвегии в медальном зачете. Игры-2002 стали одними из самых скандальных за всю историю олимпийского движения, причем проблемы начались еще до церемонии открытия.

Начнем с того, что право проведения Олимпиады США получили в нечестной борьбе: Солт-Лейк официально стал хозяином Игр в 1995 году, а в конце 90-х сразу несколько членов МОК были обвинены в коррупции при выборе олимпийской столицы. В итоге 10 человек покинули организацию, сменилось и руководство оргкомитета Игр. Но отбирать Олимпиаду у США не стали.

За пару дней до церемонии открытия стало известно, что российская лыжница Наталья Баранова-Масалкина дисквалифицирована на 2 года за эритропоэтин (ЭПО). На пресс-конференции российской делегации, где выступали глава делегации Виктор Маматов и руководитель антидопинговой инспекции ОКР Николай Дурманов, заострялось внимание на двух вещах: при вскрытии пробы B Барановой-Масалкиной был целый ряд процедурных нарушений, а еще среди участников Игр 80% — астматики, которые симулируют заболевание и используют допинг под видом лекарственных препаратов.

В дни Олимпиады количество скандалов только увеличивалось: в парном катании, после давления на судей и ISU, золото вручили сразу двум парам (нашей и канадской), в полуфинале хоккейного турнира Россия — США была не засчитана российская шайба, наша лыжная сборная лишилась возможности выступить в женской эстафете, Ирина Слуцкая сенсационно осталась без золота, а у биатлониста Павла Ростовцева взяли крови больше положенного. Вроде бы можно было говорить о предвзятости к российским спортсменам. Вот только именно россияне стали одними из главных фигурантов допинговых скандалов ОИ-2002.

Перед Играми женская сборная России по лыжам была сильнейшей на планете: в олимпийских эстафетах наша команда не проигрывала с 1988 года, а в личных гонках наши лыжницы часто устраивали чисто российские медальные разборки. В Солт-Лейк поехали обладатели Кубков мира и многократные олимпийские чемпионы Лариса Лазутина, Любовь Егорова, Ольга Данилова, Юлия Чепалова. Вряд ли кто-то верил в то, что медальная феерия оборвется. И поначалу все шло по плану.

Коньковый масс-старт: серебро Лазутиной, 4-е место Чепаловой. Классическая разделка: серебро Даниловой, бронза Чепаловой. Комбинированная гонка: золото Даниловой, серебро Лазутиной. Спринт: золото Чепаловой.

Следующей гонкой в календаре значилась эстафета, где российская команда была безоговорочным фаворитом. Незадолго до ее старта у Лазутиной обнаружили повышенный уровень гемоглобина. По правилам, сборная России могла заменить Ларису, если бы об этом стало известно хотя бы за два часа до гонки. Но результаты стали известны гораздо позже, и наша команда просто лишилась возможности стартовать.

В последний день Игр у Лазутиной с гемоглобином уже было все нормально, Лариса выигрывает 30-километровый марафон и становится 6-кратной олимпийской чемпионкой. Но ненадолго.

В те минуты, когда россиянка убегала от своих соперниц, в олимпийском пресс-центре проходила внеплановая пресс-конференция генерального секретаря МОК Франсуа Каррара, на которой стало известно следующее: в допинг-пробах Лазутиной, Даниловой и трехкратного чемпиона тех Игр Йоханна Мюллега был найден дарбепоэтин (разновидность ЭПО). Спустя пару недель все результаты россиянок и Мюллега были аннулированы, лыжники получили дисквал, а медали — перераспределены.