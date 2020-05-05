Русский допинг-скандал на Олимпиаде в США. Как Лазутина и Данилова попались на ЭПО и лишились 5 медалей
Уйти на пике им не удалось.
Уйти на пике им не удалось.
Олимпиада в
Начнем с того, что право проведения Олимпиады США получили в нечестной борьбе:
За пару дней до церемонии открытия стало известно, что российская лыжница Наталья
В дни Олимпиады количество скандалов только увеличивалось: в парном катании, после давления на судей и ISU, золото вручили сразу двум парам (нашей и канадской), в полуфинале хоккейного турнира Россия — США была не засчитана российская шайба, наша лыжная сборная лишилась возможности выступить в женской эстафете, Ирина Слуцкая сенсационно осталась без золота, а у биатлониста Павла Ростовцева взяли крови больше положенного. Вроде бы можно было говорить о предвзятости к российским спортсменам. Вот только именно россияне стали одними из главных фигурантов допинговых скандалов ОИ-2002.
Перед Играми женская сборная России по лыжам была сильнейшей на планете: в олимпийских эстафетах наша команда не проигрывала с 1988 года, а в личных гонках наши лыжницы часто устраивали чисто российские медальные разборки. В
Коньковый масс-старт: серебро Лазутиной, 4-е место Чепаловой. Классическая разделка: серебро Даниловой, бронза Чепаловой. Комбинированная гонка: золото Даниловой, серебро Лазутиной. Спринт: золото Чепаловой.
Следующей гонкой в календаре значилась эстафета, где российская команда была безоговорочным фаворитом. Незадолго до ее старта у Лазутиной обнаружили повышенный уровень гемоглобина. По правилам, сборная России могла заменить Ларису, если бы об этом стало известно хотя бы за два часа до гонки. Но результаты стали известны гораздо позже, и наша команда просто лишилась возможности стартовать.
В последний день Игр у Лазутиной с гемоглобином уже было все нормально, Лариса выигрывает 30-километровый марафон и становится 6-кратной олимпийской чемпионкой. Но ненадолго.
В те минуты, когда россиянка убегала от своих соперниц, в олимпийском
Отметим, что многие из новоиспеченных медалистов несколько лет спустя также были уличены в употреблении допинга: Чепалова получила бан в 2009-м (рекомбинантный ЭПО), Кристиан Хоффман попался в 2011-м (многократные нарушения антидопинговых правил), а Андрус Веэрпалу объявил о завершении карьеры в 2011-м, всего за день до начала ЧМ. Говорил, что