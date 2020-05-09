Обнародован прайс гения допинга. Сколько стоил визит в допинговую парикмахерскую
Стали известны подробности работы доктора Марка Шмидта, которому грозит 10 лет за использование запрещенных методов.
Стали известны подробности работы доктора Марка Шмидта, которому грозит 10 лет за использование запрещенных методов.
На днях появилась новость, что летом в продаже появится биография Григория Родченкова. И если документальный фильм Брайана Фогеля о нем стал оскароносным, то совершенно не исключено, что мемуары
Так повернуть ситуацию, кстати, удивительное достижение, которое сильно недооценивается. Вспомните
Немецкий коллега Родченкова Марк Шмидт о таком может только мечтать. Ему светит 10 лет тюрьмы.
Историю Шмидта вы наверняка помните.
Во время лыжного чемпионата мира-2019 с поличным накрыли пять спортсменов, которым переливали кровь в замаскированной парикмахерской. Расследование привело к подпольной лаборатории в Эрфурте, в которой происходили темные делишки. Рулил процессами как раз Шмидт.
И достаточно быстро выяснилось, что та пятерка лыжников — мизерная часть его клиентов из разных стран и разных видов спорта.
Интересно, что, несмотря на чистосердечное признание австрийцу влепили пожизненное отстранение и чуть не засадили в тюрьму, а Юлии Степановой в аналогичной ситуации не только дали возможность соревноваться, но под общественным давлением МОКу приходится теперь платить их семье зарплату в размере 10 тысяч долларов.
Тем временем «дело Шмидта» набирает обороты — и немцы в этом плане большие молодцы. В России, к сожалению, подавляющее большинство допинговых историй затухают сразу после вынесения вердикта о дисквалификации. Выяснить
В Германии же во всю идет процесс по делу Шмидта. Несколько месяцев он провел в тюрьме. По подозрению понятно в чем. И дает показания. Которые потом всплывают на телеканале ARD.
Который был настолько погружен в тему, что интересовался не только допингом для людей, но и узнавал, можно ли подобные допинговые схемы использовать для лошадей и верблюдов в Бахрейне.
Сотрудник австрийской полиции Дитер Цефан рассказал NRK, что сеть выглядела как настоящая мафиозная организация со Шмидтом на вершине. «У каждого были четкие задачи.
Попасть под покровительство Шмидта, который благодаря медицинской лицензии свободно закупался любой запрещенкой, было совсем недешевым удовольствием. Макс Хауке, один из тех, кого на ЧМ-2019 взяли с поличным, признался, что платил доктору по 10 тысяч евро несколько раз за сезон. И хотя конкретно он эффект ощущал («на некоторых гонках мне приходилось притормаживать», — признавался потом австриец), гарантий успеха не давалось никому.
— Я платил ему 30 тысяч евро за год, а результаты были нулевыми, я ехал даже хуже обычного, — сокрушался в интервью ARD немецкий велосипедист Данило Хондо.
Тем временем Шмидт уже 13 месяцев под стражей.
Говорит, что такой длительный срок содержания — нарушение всех законов. Но обвинение не хочет отпускать Марка до тех пор, пока не вытрясет из него все подробности. Они считают, что рассказал он еще не все, а если его отпустить — уничтожит улики.
Не исключено, что читать мемуары Родченкова Шмидту предстоит во всем том же статусе. Интересно, кстати, а что он думает о своем российском коллеге?
Владимир Иванов