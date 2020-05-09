Обнародован прайс гения допинга. Сколько стоил визит в допинговую парикмахерскую

На днях появилась новость, что летом в продаже появится биография Григория Родченкова. И если документальный фильм Брайана Фогеля о нем стал оскароносным, то совершенно не исключено, что мемуары экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории оценят в Пулитцеровскую премию. Как подметил в недавнем интервью «СЭ» Искандер Ядгаров — Родченков для всего мира герой.

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Так повернуть ситуацию, кстати, удивительное достижение, которое сильно недооценивается. Вспомните экс-главу лаборатории БАЛКО Виктора Конте или Микеле Феррари, который вел Лэнса Армстронга. В сознании подавляющего большинства они — допинговые суперзлодеи. Олицетворение мошенничества. А вот Родченкову темные дела за рубежом не припоминают. Там он просто жертва системы и обстоятельств. Какие бы подробности его деятельности ни всплывали.

Дюрр и допинговая парикмахерская на чемпионате мира

Немецкий коллега Родченкова Марк Шмидт о таком может только мечтать. Ему светит 10 лет тюрьмы.

Историю Шмидта вы наверняка помните.

Во время лыжного чемпионата мира-2019 с поличным накрыли пять спортсменов, которым переливали кровь в замаскированной парикмахерской. Расследование привело к подпольной лаборатории в Эрфурте, в которой происходили темные делишки. Рулил процессами как раз Шмидт.

И достаточно быстро выяснилось, что та пятерка лыжников — мизерная часть его клиентов из разных стран и разных видов спорта.

Вся эта история раскрутилась благодаря Йоханнесу Дюрру и его интервью Хайо Зеппельту. В котором лыжник, получивший дисквал за положительную пробу на анаболики в Сочи-2014, слил всех подчистую.

Интересно, что, несмотря на чистосердечное признание австрийцу влепили пожизненное отстранение и чуть не засадили в тюрьму, а Юлии Степановой в аналогичной ситуации не только дали возможность соревноваться, но под общественным давлением МОКу приходится теперь платить их семье зарплату в размере 10 тысяч долларов.

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Год у такого доктора — порядка 30 тысяч евро

Тем временем «дело Шмидта» набирает обороты — и немцы в этом плане большие молодцы. В России, к сожалению, подавляющее большинство допинговых историй затухают сразу после вынесения вердикта о дисквалификации. Выяснить какие-то подробности практически невозможно. Разве что единичные примеры, когда спортсмены (например, как велогонщик Денис Галимзянов), признаются, что случившееся — исключительно их инициатива и вина. А вот когда в истории замешаны врачи или тренеры — это все. Запретная для всех участников процесса тема.

В Германии же во всю идет процесс по делу Шмидта. Несколько месяцев он провел в тюрьме. По подозрению понятно в чем. И дает показания. Которые потом всплывают на телеканале ARD.

Вот последние подробности. Марк рассказал, что огромную роль в создании клиентской базы сыграл Уолтер Майер — экс-главный тренер австрийской сборной по лыжам. Попал под раздачу участник трех Олимпиад и рекордсмен страны в коньках Роберт Леманн. Всплыло имя легкоатлетического тренера из Хорватии Дарио Немеца.

Который был настолько погружен в тему, что интересовался не только допингом для людей, но и узнавал, можно ли подобные допинговые схемы использовать для лошадей и верблюдов в Бахрейне.

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Сотрудник австрийской полиции Дитер Цефан рассказал NRK, что сеть выглядела как настоящая мафиозная организация со Шмидтом на вершине. «У каждого были четкие задачи. Кто-то перевозит кровь из точки А в точку Б. Кто-то забирает ее. И так далее». У всех были позывные, чтобы не светить имена. «Тройной икс», «Эйнштейн» — и тому подобные.

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Попасть под покровительство Шмидта, который благодаря медицинской лицензии свободно закупался любой запрещенкой, было совсем недешевым удовольствием. Макс Хауке, один из тех, кого на ЧМ-2019 взяли с поличным, признался, что платил доктору по 10 тысяч евро несколько раз за сезон. И хотя конкретно он эффект ощущал («на некоторых гонках мне приходилось притормаживать», — признавался потом австриец), гарантий успеха не давалось никому.

— Я платил ему 30 тысяч евро за год, а результаты были нулевыми, я ехал даже хуже обычного, — сокрушался в интервью ARD немецкий велосипедист Данило Хондо.

Тем временем Шмидт уже 13 месяцев под стражей.

Доктор сменил адвоката и новый бьет во все колокола, требуя до вынесения решения (а светит ему до 10 лет заключения) освободить своего подопечного.

Говорит, что такой длительный срок содержания — нарушение всех законов. Но обвинение не хочет отпускать Марка до тех пор, пока не вытрясет из него все подробности. Они считают, что рассказал он еще не все, а если его отпустить — уничтожит улики.

Не исключено, что читать мемуары Родченкова Шмидту предстоит во всем том же статусе. Интересно, кстати, а что он думает о своем российском коллеге?