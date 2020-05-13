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18:53 (мск), источник: Газета.Ру

Шведская лыжница Эберг завершила карьеру из-за коронавируса

Шведская лыжница Дженни Эберг заявила о завершении спортивной карьеры из-за коронавирусной инфекции, передает Expressen.

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Источник: РИА "Новости"

У спортсменки на протяжении восьми дней была высокая температура, после чего Эберг госпитализировали. Врачи поставили ей диагноз — двусторонняя пневмония на фоне коронавируса.

«Надеюсь, больше я не буду испытывать ничего подобного. Чувствую, что мне не хватает мотивации для поддержания нужного уровня», — поделилась она.

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